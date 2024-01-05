CHP'de adaylık krizi! A Haber'de bomba kulis! Özgür Özel'den İmamoğlu'na ayar: Gel koltuğa sen otur!
CHP'de Parti Meclisi belediye başkanı adaylarını belirlemek adına bugün toplanacakken partide yeni krizlerin çıktığı gündeme bomba gibi düştü. A Haber'de açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi bomba bir kulis bilgisini paylaştı. Selvi, "Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’e 'Bodrum’da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras olacak' diyor. Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu’na 'o zaman gel bu koltuğa sen otur' diyor. İmamoğlu bu cevabın ardından telefonu yüzüne kapatıyor." dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimet yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi bugün düzenlenecek Parti Meclisi toplantısı ile aday belirleme sürecine devam edecekti.
CHP'DE ADAYLIK KRİZİ!
Adana, Mersin, Aydın'da mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edileceği, ancak yeniden aday gösterilecek başkanlar ile "ilçe belediye başkan adayları" konusunda anlaşmazlık yaşandığı için isimlerin açıklanmasının geciktiği iddia edildi.
Kulislerde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği bunun da Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. Kulislerde yaşanan tablo "değişimciler kendi içinde bölündü" şeklinde yorumlandı.
İMAMOĞLU KADROSUNU KURUYOR İDDİALARI
CHP'li kaynak, İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olma arzusunun gerekçesine ilişkin de "Ekrem Bey'in bütün amacı 2028'e kendisini taşıyacak alt kadroyu kurmak. Çünkü cumhurbaşkanlığına aday" ifadelerini kullandı.
EKİPLER ANLAŞAMIYOR
CHP'de değişimciler arasında "kırılma" ve "çatlak" olduğu iddia ediliyor. CHP'li kaynak, "İki başlı yönetim çok uzun süre devam edemez. Ekrem Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi arasında anlaşmazlık var. İmamoğlu Muğla'yı, Tekirdağ'ı, İzmir'i belirlemek istiyor. İzmir'in ilçelerinde adayları var. Aralarında aslında zımni işbirliği anlaşması şuydu, 'sen İstanbul'da kal, gerisine karışma'. Öbür yandan Özgür Bey'den kopan bazı isimler 'değişim çok iyi olmadı' diyor. Ez cümle partide İmamoğlu ve Özel cephesi diye bir ayrışma var" dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin açıklamalarına öne çıkan satır başları:
CHP'nin bugün parti meclisi vardı. Adaylar açıklanacaktı ancak, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kriz yaşandığı için açıklayamadılar.
CHP'nin İstanbul İl Başkanı dün CHP Genel Merkezi'ne geliyor ve Özgür Özel'e liste getiriyor. Bu liste Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adayları listesi… Diyor ki bunlar çıkacak. Özgür Özel ile orada anlaşmaya varamıyorlar.
İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'E TALİMAT VERİYOR
Ekrem İmamoğlu telefonla katılıyor ve geri adım atmıyor. Ne diyor? Çankaya Belediye Başkanlığına Gül Çiftçi olacak, Alper Taşdelen olmayacak diyor. Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Özgür Özel'e talimat veriyor.
İzmir'e mevcut belediye başkanı Tunç Soyer olmayacak. Ancak Özgür Özel'in İzmir için başka bir adayı var. Ekrem İmamoğlu buna karşı çıkıyor. Diyor ki, "Buğra Gökçe'yi oraya gönderdim. Buğra Gökçe İzmir'e aday olacak."
ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'GEL KOLTUĞA SEN OTUR' ÇIKIŞI
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e "Bodrum'da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras olacak" diyor. Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'na "o zaman gel bu koltuğa sen otur" diyor. İmamoğlu bu cevabın ardından telefonu yüzüne kapatıyor.
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