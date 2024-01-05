CHP’de adaylık krizi! A Haber’de bomba kulis! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ayar: Gel koltuğa sen otur!

EKİPLER ANLAŞAMIYOR

CHP'de değişimciler arasında "kırılma" ve "çatlak" olduğu iddia ediliyor. CHP'li kaynak, "İki başlı yönetim çok uzun süre devam edemez. Ekrem Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi arasında anlaşmazlık var. İmamoğlu Muğla'yı, Tekirdağ'ı, İzmir'i belirlemek istiyor. İzmir'in ilçelerinde adayları var. Aralarında aslında zımni işbirliği anlaşması şuydu, 'sen İstanbul'da kal, gerisine karışma'. Öbür yandan Özgür Bey'den kopan bazı isimler 'değişim çok iyi olmadı' diyor. Ez cümle partide İmamoğlu ve Özel cephesi diye bir ayrışma var" dedi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin açıklamalarına öne çıkan satır başları:

CHP'nin bugün parti meclisi vardı. Adaylar açıklanacaktı ancak, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kriz yaşandığı için açıklayamadılar.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı dün CHP Genel Merkezi'ne geliyor ve Özgür Özel'e liste getiriyor. Bu liste Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adayları listesi… Diyor ki bunlar çıkacak. Özgür Özel ile orada anlaşmaya varamıyorlar.