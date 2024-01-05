Ortadoğu’daki “Vekil güçler"! Gizli servisler savaşı artık açıktan mı?

BU SALDIRILARIN HEM HİZBULLAH TARAFINDAN HEM DE İRAN TARAFINDAN YANITI NE OLACAK?

Hiçbir yanıtı olmayacak burada oynanan bir tiyatrodur. Hizbullah ve İran mevcudiyetini ABD'ye borçludur. Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere yapılan saldırı ve İran halkının gazını almaktan öte bir yanıt olmayacaktır. Bölgeyi ateş çemberine dönüştürecek hiçbir geri yanıt olmayacaktır.

Superhaber Yazarı- Ceyhun Bozkurt:

Askeri hedef açısından hiçbir yanıtı olmayacaktır. İran kendi çıkarına göre hareket eder. Bu durum ABD ve İsrail'in işine gidiyor. Projelerin en büyük ve önemli olanlarında bir tanesi olan PKK ile mücadeleye beraber girelim diyoruz kabul etmiyorlar. Hani antiemperyalizm hani orta bir mücadele dediğimiz gibi İran kendi çıkarı olmadığı sürece hiçbir olaya girmiyor.