Ortadoğu’daki “Vekil güçler"! Gizli servisler savaşı artık açıktan mı?
Aklın Yolu programında; Öncelikle Hizbullah’ın kalesi olarak gördüğü Beyrut’ta İsrail’in gerçekleştirdiği Hamas yöneticisi Asuri’ye yönelik suikast ardından Şam’da İranlı General Musevi’ye düzenlenen suikast daha sonrasında Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde İran’da bombalar peşi sıra patladı, İranlı komutan Ebu Takva ’ya yönelik suikast. Ardı ardına Lübnan, Suriye, İran ve Irak bu durum bize ne anlatıyor? Ardında aynı güç mü var? Bütün detayları A Haber canlı yayınında uzmanlar değerlendirdi.
İşte o programdan satır başları;
ORTADOĞU'DAKİ "VEKİL GÜÇLERİ" KİM UYARDI?
Emekli Tuğgeneral Doktor- Yücel Karaoğuz:
3 ay öncesinde başlayan İsrail ve Filistin arasındaki mücadelenin ikinci bölümü olarak görmek gerekiyor. Birbirinden bağımsız olaylar değil. Savaş başladığı zaman İsrail ve ABD "Ortadoğu'nun haritasını yeniden dizayn edeceğiz" dediler.
Yapılan her askeri faaliyetin hem siyasi hem de askeri hedefi olur. Dolayısıyla başta konulan siyasi hedefle Hamas'a karşı yürütülen hedef uyumlu değil. Bu yüzden ikinci bölüme geçiş yaptılar. Mezhep çatışması bağlamında yeni saldırılara geçtiler.
DEAŞ KARTINI DEVREYE SOKARAK BÖLGEYİ ATEŞE VERME ÇABASI MI?
Geçtiğimiz günlerde 12 askerimizin şehit olduğu saldırıyı da bu meydana gelen gelişmelerden ayrı tutumayız. Bu saldırıları yöneten üst akılın da hem İŞİD'i hem de PKK/PYD terör örgütünü Ortadoğu'daki haritanın değiştirilmesinde vekalet güç olarak kullanıyor.
BU SALDIRILARIN HEM HİZBULLAH TARAFINDAN HEM DE İRAN TARAFINDAN YANITI NE OLACAK?
Hiçbir yanıtı olmayacak burada oynanan bir tiyatrodur. Hizbullah ve İran mevcudiyetini ABD'ye borçludur. Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere yapılan saldırı ve İran halkının gazını almaktan öte bir yanıt olmayacaktır. Bölgeyi ateş çemberine dönüştürecek hiçbir geri yanıt olmayacaktır.
Superhaber Yazarı- Ceyhun Bozkurt:
Askeri hedef açısından hiçbir yanıtı olmayacaktır. İran kendi çıkarına göre hareket eder. Bu durum ABD ve İsrail'in işine gidiyor. Projelerin en büyük ve önemli olanlarında bir tanesi olan PKK ile mücadeleye beraber girelim diyoruz kabul etmiyorlar. Hani antiemperyalizm hani orta bir mücadele dediğimiz gibi İran kendi çıkarı olmadığı sürece hiçbir olaya girmiyor.
İSRAİL SUİKASTLARININ DEVAMI GELECEK Mİ?
İletişimci - Yazar Ferhat Murat:
Türkiye özellikle son yıllarda hem istihbarat alanında hem teknoloji alanında çok inanılmaz bir ilerleme katetti.
ORTA DOĞU'DA İSRAİL ELİYLE "SUİKASTLAR DÖNEMİ" Mİ BAŞLADI?
Dünyada istihbarat alanında imza atan bir istihbarat teşkilatı. MOSSAD dediğimiz CIA dediğimiz yıllarca Hollywood da dahil olmak üzere birçok propaganda aracıyla belli bir noktaya algısı yükseltilen istihbarat örgütlerini şu anda tırnak içi ifadeyle söylüyorum tokatlıyor bizim istihbarat teşkilatımız.
Dünyada bir güç noktası var bunlar kendi menfaatleri için din, dili ırk herhangi bir ayrım gözetmeksizin her şeyi yapabilme çocukları katledebilme gibi vicdanları da kendilerinden arındırılmış bir şekilde hareket eden bir yapı.
AYNI BABANIN ÇOCUKLARI BUNLAR!
PKK'yı PYD'yi DEAŞ'ı İsrail'i ABD'yi şuna benzetebiliriz. Aynı babanın çocukları bunlar. İsrail ve ABD meşru çocuğuysa. PKK/YPG/DEAŞ gayrimeşru çocuğu. Aynı yere hizmet ediyorlar. Bunu böyle düşünmek lazım.
Türkiye de bu bahsettiğimiz babanın karşısında kendi güç mücadelesini ortaya koyuyor bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Türkiye'ye ne zaman diz çöktürmeye çalışsalar terör operasyonları suikastlar, darbe girişimleri gibi FETÖ de bir gayrimeşru çocuktu. Türkiye'de infazı gerçekleşti mezara gönderildi. Bunların odak noktası bu.
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