CHP’de dinmeyen adaylık krizi! İmamoğlu ile Özel arasında savaş var! Aday belirleme toplantısı bir kez daha ertelendi...

"TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA"

Özel konuşmasında ayrıca "Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle Parti Meclisimiz yeniden toplanacaktır. Bunu da birinci ağızdan ifade etmiş olayım. Sayın Muharrem İnce'ye, Genel Başkanımıza bir kez daha nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Özel'in bu kararı Ekrem İmamoğlu ile adaylar konusunda yaşanan anlaşmazlık iddiaların doğru olduğunu ortaya koyarken, iki ismin yaşadığı aday belirleme çekişmesi tüm hızıyla sürüyor.