CHP'de dinmeyen adaylık krizi! İmamoğlu ile Özel arasında savaş var! Aday belirleme toplantısı bir kez daha ertelendi...
CHP'de Parti Meclisi belediye başkanı adaylarını belirlemek adına bugün toplanacakken partide yeni krizlerin çıktığı konuşuluyor. Kulislerde CHP Genel Başkanı Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında adaylar konusunda anlaşmazlık yaşandığı için bazı kentlerde isimlerin açıklanmasının bekletildiği iddia ediliyor. Tam da bu iddialar arasında bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşen Özgür Özel düzenlenen basın toplantısında adayların belirlenmesine yönelik toplantının önümüzdeki haftaya ertelendiğini duyurdu. Özel'in bu açıklaması sonrası İmamoğlu ile yaşanan kriz bir kez daha tescillenmiş oldu. CHP içindeki son gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimet yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi bugün düzenlenecek Parti Meclisi toplantısı ile aday belirleme sürecine devam edecekti.
CHP'DE KRİZ VAR!
Adana, Mersin, Aydın'da mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edileceği, ancak yeniden aday gösterilecek başkanlar ile "ilçe belediye başkan adayları" konusunda anlaşmazlık yaşandığı için isimlerin açıklanmasının geciktiği iddia ediliyor. Kulislerde ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir, Muğla ve Tekirdağ adayları konusunda belirleyici olmak istediği bunun da Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. Kulislerde yaşanan tablo "değişimciler kendi içinde bölündü" şeklinde yorumlanıyor.
EKİPLER ANLAŞAMIYOR
CHP'de değişimciler arasında "kırılma" ve "çatlak" olduğu iddia ediliyor. CHP'li kaynak, "İki başlı yönetim çok uzun süre devam edemez. Ekrem Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi arasında anlaşmazlık var. İmamoğlu Muğla'yı, Tekirdağ'ı, İzmir'i belirlemek istiyor. İzmir'in ilçelerinde adayları var. Aralarında aslında zımni işbirliği anlaşması şuydu, 'sen İstanbul'da kal, gerisine karışma'. Öbür yandan Özgür Bey'den kopan bazı isimler 'değişim çok iyi olmadı' diyor. Ez cümle partide İmamoğlu ve Özel cephesi diye bir ayrışma var" dedi.
İMAMOĞLU KADROSUNU KURUYOR İDDİALARI
CHP'li kaynak, İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olma arzusunun gerekçesine ilişkin de "Ekrem Bey'in bütün amacı 2028'e kendisini taşıyacak alt kadroyu kurmak. Çünkü cumhurbaşkanlığına aday" ifadelerini kullandı.
İNCEDEN YÜKLENİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.
CHP'DE TOPLANTI YENİDEN ERTELENDİ
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan sürekli ertelenen aday açıklama toplantısının bugün de ertelendiğini söyleyen Özel "Bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündem ile toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımı ile duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Dünkü paylaşımımızda olduğu gibi MYK ve Parti Meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir." ifadelerini kullandı.
"TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA"
Özel konuşmasında ayrıca "Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle Parti Meclisimiz yeniden toplanacaktır. Bunu da birinci ağızdan ifade etmiş olayım. Sayın Muharrem İnce'ye, Genel Başkanımıza bir kez daha nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Özel'in bu kararı Ekrem İmamoğlu ile adaylar konusunda yaşanan anlaşmazlık iddiaların doğru olduğunu ortaya koyarken, iki ismin yaşadığı aday belirleme çekişmesi tüm hızıyla sürüyor.
CHP'de yaşanan son gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı:
İNCE İZMİR ADAYI MI OLACAK?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Özgür Özel'i ziyaret edecek. İttifak görüşmeleri kapsamında bir görüşme olacak. İnce İmamoğlu'yla bir araya gelmişti ve kayıtsız şartsız destek sözü vermişti.
Bugünkü görüşmede bu ittifakın genişlemesi konuşulacak. Başka illerde ve ilçelerde ittifak durumu ele alınacak. İki genel başkan anlaşırsa heyetler oluşturulacak.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İBB ADAYLIĞINI İSTEMİŞTİ
İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı da konuşuluyordu. Ancak bu durum Özel tarafından da yalanlandı. Bu durum olmayacak bir durum değil çünkü Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olup seçilemedikten sonra Kılıçdaroğlu'na giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini söylemişti.
İZMİR'DE ÇERÇİOĞLU DA GÜNDEMDE
Diğer yandan CHP'de yılın ilk parti meclisi bugün yapılacak. Bugünkü toplantıda 200'e yakın aday açıklanacak. Mersin, Adana ve Aydın adaylarının açıklanması bekleniyor. Özlem Çerçioğlu'nun İzmir'den aday gösterileceği iddia ediliyordu ancak son bilgiler Aydın'da devam edeceği yönünde.
SOYER'E DEM DESTEĞİ
CHP'de İzmir konusunda bir anlaşmazlık var. Tunç Soyer konusunda İzmirlilerde bir rahatsızlık var. DEM Parti'nin Tunç Soyer'i destekleyebileceği belirtiliyor. CHP yeni kriz çıkmaması için çabalıyor.
İMAMOĞLU FARKLI TELDEN ÇALIYOR
İmamoğlu'nun sadece İstanbul ilçe adaylarını değil İzmir adayını da belirlemek istediğini konuşuluyor. İmamoğlu'nun Buğra Gökçe ismini bu koltuğa getirme planları olduğu konuşuluyor. Bu durumdan dolayı bazı vekiller de son derece rahatsız. Vekiller bu iki başlılıktan rahatsız.
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