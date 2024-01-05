CHP'de aday belirleme krizinde yeni perde! Özgür Özel İmamoğlu'na teslim mi oldu? Yazılı olmasa da yapılan anlaşma...
Yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme konusunda büyük bir kriz yaşanırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç savaşı zirve yaptı. İmamoğlu İstanbul ilçeleri dışında Türkiye'nin farklı illerinin de adaylarını belirlemek için çabalarken Özgür Özel bu yetki aşımının önüne geçmeye çalışıyor. Kulislerde iki ismin tartıştığı iddia edilirken A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında flaş bir kulis bilgisini paylaştı. İşte detaylar...
CHP'de yerel seçimler öncesi aday açıklamaları konusunda büyük bir gerginlik yaşanırken Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı tavan yaptı.
CHP'de yaşanan gerginliği A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber ekranlarında detaylarıyla aktardı.
İşte Yeşiltaş'ın açıklamalarının detayları:
Dün Parti Meclisi toplantısı vardı ve burada 200'ye yakın belediye başkanının ismi açıklanacaktı. Fakat Özgür Özel, Can Atalay kararını gerekçe göstererek bu isimlerin açıklanmasının bir hafta sonrasına ertelendiğini duyurdu.
YÜZÜNE TELEFON MU KAPATTI?
Fakat aslında bu kararın nedeninin Özel ile İmamoğlu arasında yaşanan anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor. Dün bu durum sosyal medyada da çok konuşuldu hatta Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattığını iddia edildi. Ancak CHP'li kaynaklar bunu kabul etmiyor fakat İmamoğlu'nun CHP içinde belediye başkanlarının belirlemesinde rol oynamak istediği biliniyor.
İMAMOĞLU İLE ÖZEL ANLAŞTI MI?
Parti içi muhalefet ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimler İmamoğlu'nun bu tutumundan son derece rahatsız. CHP içinde yazılı olmasa da İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarının belirleme yetkisi bırakılmış. Ancak İmamoğlu İstanbul ile yetinmeyip farklı illerde de adayları belirlemeye çalışıyor.
Diğer yandan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da CHP'de yaşanan krizi A Haber'de değerlendirdi.
İşte Müderrisoğlu'nun açıklamalarının detayları:
31 MART İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR STRESLERİ VAR
İmamoğlu yerel seçimler sonrasına da hazırlık yapıyor. Eğer CHP istediği başarıyı elde edemezse partide olağanüstü bir kongre yapılabilir.
CHP icraata yönelik çalışmalar yerine toplumun hassas noktaları üzerinden bir politika yürütüyor. CHP'de 31 Mart için büyük bir stres var özellikle İstanbulla ilgili.
İMAMOĞLU KEMİK KADRO PEŞİNDE
Nisan aylarında kurultay sözleri gündeme gelir. Bu adayların isimlerinin açıklanmasının ertelenmesi tesadüf değil tabiki. Özgür Özel'in Ankara özelinde bir iktidarı var ama İmamoğlu Türkiye'ye yayılmaya çalışılıyor.
Kılıçdaroğlu CHP'de tasfiye edildi ve Özel'in görevi DEM Parti'yi tamamen monte etmek oldu. İmamoğlu ise seküler oyları toplama peşinde. İmamoğlu bugün 2028'in planlarını yapıyor ve kemik kadroyu kurmanın peşinde. İstanbul'un projelerini mi konuşuyoruz şu an?
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