CHP’de aday belirleme krizinde yeni perde! Özgür Özel İmamoğlu’na teslim mi oldu? Yazılı olmasa da yapılan anlaşma...

YÜZÜNE TELEFON MU KAPATTI?

Fakat aslında bu kararın nedeninin Özel ile İmamoğlu arasında yaşanan anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor. Dün bu durum sosyal medyada da çok konuşuldu hatta Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattığını iddia edildi. Ancak CHP'li kaynaklar bunu kabul etmiyor fakat İmamoğlu'nun CHP içinde belediye başkanlarının belirlemesinde rol oynamak istediği biliniyor.