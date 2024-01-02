Galata Köprüsü'nde tarihi yürüyüş! Vicdanın sesi İstanbul'dan yükseldi: Bu dünya size de kalmayacak mel'unlar
İstanbul'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Tarihi yürüyüşe, ellerinde bayraklarla yüz binlerce İstanbullu katıldı. Yürüyüşe katılan Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, "Dün on binlerce karıncaydık Galata Köprüsü'nde... İki yakası iki ayrı yıldı sanki Haliç'in. Savaş, ölüm, vahşet ve yoklukla dolu 2023'den, barış, dostluk ve sevgi beklediğimiz 2024'e yürüdük. Umutla ve duayla... Uykularını o muhteşem gün doğumuna yeğleyenler... Ne çok şey kaçırdınız, bir bilseniz..." dedi.
Milli İrade Platformu çatısı altındaki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun desteklediği "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü" 1 Ocak 2024 sabahında yüz binlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
O yürüyüşe katılanlardan biri de Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ idi. Aytuğ, yaşadığı denemiyimi köşesine taşıdı.
Aytuğ'un 'Galata'da ne çok şey kaçırdınız' başlık yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Yeni yılın ilk sabahı, pek çokları akşamdan kalma horul horul uyurken saat 06.00'da kalkıp Galata Köprüsü'ne gittim. Neden? "Ben de oradaydım" diyebilmek için. Neden? Sınırlarımızı canları pahasına korurken şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhuna bir Fatiha göndermek, silah arkadaşlarına "Omuz başınızdayım" diye seslenebilmek için. Neden? Hem Güneydoğu'da teröristlerin ellerine silah tutuşturup üzerimize salan hem de Gazze'de masum çocukları paramparça eden ABD, İsrail ve uşaklarına "Bu dünya size de kalmayacak mel'unlar" diye haykırabilmek için...
Hani yazmıştım ya daha önce, "Masumların ölmesi karşısında hiçbir şey yapamıyorsak, bari sokaklara çıkıp haykıralım" diye.... Ben hançerem yırtılırcasına bağırdım.
Orman yangınına damla damla su taşıyan karıncayı küçümsemişler, "Senin o damlalarınla bu koca ateş söner mi?" diye. Karınca demiş ki: "Hiç olmazsa safım belli olur..."
Dün on binlerce karıncaydık Galata Köprüsü'nde... İki yakası iki ayrı yıldı sanki Haliç'in. Savaş, ölüm, vahşet ve yoklukla dolu 2023'den, barış, dostluk ve sevgi beklediğimiz 2024'e yürüdük. Umutla ve duayla...
Uykularını o muhteşem gün doğumuna yeğleyenler... Ne çok şey kaçırdınız, bir bilseniz..."
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