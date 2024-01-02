Galata Köprüsü’nde tarihi yürüyüş! Vicdanın sesi İstanbul’dan yükseldi: Bu dünya size de kalmayacak mel’unlar





Hani yazmıştım ya daha önce, "Masumların ölmesi karşısında hiçbir şey yapamıyorsak, bari sokaklara çıkıp haykıralım" diye.... Ben hançerem yırtılırcasına bağırdım.

Orman yangınına damla damla su taşıyan karıncayı küçümsemişler, "Senin o damlalarınla bu koca ateş söner mi?" diye. Karınca demiş ki: "Hiç olmazsa safım belli olur..."