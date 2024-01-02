Eksi Sözlük’ten lağım kokuları | Kelime-i Tevhid sancağını hedef aldılar! Müslümanlara ağza alınmayacak hakaretler
Pedofoli skandallarıyla gündemi sarsan ve gündemle ilgili her konuda provokatif rezilliğe imza atan lağım çukuru Ekşi Sözlük, Kelime-i Tevhid’in yazılı olduğu sancağı hedef aldı. Galata Köprüsü’ndeki Gazze’ye ve şehitlerimiz destek amaçlı yapılan gösteri sonrasında Kelime-i Tevhid yazılı yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attığı provokasyonu meşrulaştırmaya çalıştı. Sapkın yazar ve kullanıcılarının olduğu platformda Müslümanlara ağza alınmayacak hakaretler edildi. İşte habere dair tüm detaylar…
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi tek yürek oldu.
KANLI PROVOKASYON
Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
Ege A., isimli şahıs, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.
SAPKIN EKŞİ SÖZLÜK ALGIYA SOYUNDU
Yaşanan skandal büyük tepkilere neden olurken her türlü sapkınlığın adresi haline gelen Ekşi Sözlük algı operasyonuna soyundu.
Pedofili skandallarıyla meşhur olan Ekşi Sözlük, Kelime-i Tevhid bayrağını hedef alarak saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı.
İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA AĞZA ALINMAYACAK HAKARET
Bununla yetinmeyen lağım çukuru Ekşi Sözlük'te İslam'a ve Müslümanlara aşağılık sözlerle hakaret yağdırılarak, dindar kişilere tehditler savrulduğu görüldü.
İşte o skandal paylaşımlardan bazıları:
1) "Yakın zamanda yumruk değil başka şeyler de yedireceğiz size..."
2) "Alayınızı silker atarız balkondan..."
3) "Elleri dert görmesin sahip olduğu t.... kimsede yok"
4) "Sabah sabah yobaz sesi duymamıza neden olmuş..."
5) "Zorla günde en az beş kez hoparlörle Arapça bağırma dinletilmektedirler..."
6) "Burası Müslüman ülke değil..."
7) "Kendisini kınıyorum insan bir haber verir...
"EKŞİ SÖZLÜKTE PEDOFİLİ REZİLLİĞİ
Eksi Sözlük'ün pedofili rezilliği gündemde bomba etkisi oluşturmuştu.
Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşi Sözlük platformunda pedofili bir şahsın, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını iddia etti.
BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR
İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor.
Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."
EKŞİ SÖZLÜK'TEN SKANDALI ÖRTBAS ETME ÇABASI!
Yazarı banlayan Ekşi Sözlük yönetimi ise iğrenç olayın duyulmasını engellemek için inanılmaz bir yönteme imza attı. Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı.
SÖZLÜK YÖNETİCİ BAŞAK PURUT'UN SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN YAZARI HEDEF ALDI
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut, konuyu gündeme getiren yazarın entrylerinin silinmesi için, "Kamuoyu oluşturmak niyetiyle de olsa kendisine gönderilen çocuk istismarına ilişkin görsellerin linklerini entrylerinde paylaşması suç." dedi.
"SUSTURMAK YERİNE AKSİYON ALSAYDINIZ..."
Hesabı engellenen "Görko" isimli kullanıcı ise, "Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım, paylaşmam. Hesabımı yasakladınız, isterseniz kapatabilirsiniz de. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi <3" yazılı="" fotoğrafı="" almayacaktım.=""> sözleriyle Purut'a tepki gösterdi.
İŞTE EKŞİ'DEKİ SKANDALLAR
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi ve muhalefetin sözlüğe verdiği destek akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.
Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.
İşte o skandallar;
Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu
Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda
Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı
Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.
Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.
PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ
Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.
Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;
"Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."
TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.
İSLAMİYET'İ HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.
KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.
İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar. Başörtülü kadınlar hedef alındı.
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