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A Haber'de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı'ya sert tepki
2024 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Galata Köprüsü'nde şehitler ve Gazze için yapılan yürüyüşe 250 bin kişi katıldı. Gazze'ye destek buluşması nasıl yankılandı? Alanda atmosfer nasıldı? Tarihi yürüyüş A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı.
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Giriş Tarihi: 01.01.2024 21:43Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 22:16