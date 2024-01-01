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A Haber'de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı'ya sert tepki

2024 yılının ilk saatlerinde İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Galata Köprüsü'nde şehitler ve Gazze için yapılan yürüyüşe 250 bin kişi katıldı. Gazze'ye destek buluşması nasıl yankılandı? Alanda atmosfer nasıldı? Tarihi yürüyüş A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.01.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 22:16
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A Haber’de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı’ya sert tepki

Yeni yılın ilk günü şehitler ve Gazze için 250 bin kişi Sultanahmet'ten Galata'ya yürüdü.


İstanbul Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş dünyanın gündeminde.

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A Haber’de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı’ya sert tepki

Tarihi yürüyüş A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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A Haber’de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı’ya sert tepki

Gazeteci Murat Özer: Türkiye'nin her kesiminden çok farklı kesimlerden insanlar bir aradaydı.

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A Haber’de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı’ya sert tepki

Hem PKK terör örgütünü hem de İsrail terör yapılanmasını protesto eden büyük bir kitle vardı. Bütün Türkiye'nin üzerinde ittifak ettikleri iki hususta gerçekten çok güçlü bir ses çıkmış oldu.

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A Haber’de çarpıcı sözler: Katil aynı katil! Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma | Fatih Altaylı’ya sert tepki

Yüz binler Galata'ya aktı. Çok görkemli bir kalabalıktı.

Pek çok bakan oradaydı. Aileleriyle geldiler. Siyaset üstü bir yürüyüştü. Hiçbir siyasi konuşma yapmadı.