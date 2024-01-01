Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrail gazetesi provokasyona girişti
İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen ve 250 bin kişiyi aşkın vatandaşın katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e lanet" mitingi dünya basınında da geniş yer buldu. Batı medyası yürüyüşü yakından takip ederken, işgalci İsrail medyası ise yine kirli bir provokasyona girişti.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile düzenlenen miting dünya basınında da geniş yankı buldu.
İSRAİL GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Terör devleti İsrail basını başta olmak üzere dünya basını Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşü yakın takibe aldı. The Times of İsrael gazetesi, mitingle ilgili haberde "Yaşlı Erdoğan, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya defalarca saldırdı ve geçen hafta Türkiye'nin başkentinde yaptığı konuşmada Netanyahu'nun Nazi lideri Adolf Hitler'den daha kötü olduğunu söyledi." şeklindeki skandal ifadelere yer vererek kirli bir provokasyona imza attı.
BATI BASINI SOYKIRIMCIYA DESTEĞİNİ YİNELEDİ
Fransız gazetesi France 24, protestocuların mitingden önce "Ayasofya Camii" ve "Sultanahmet Camisi"nde namaz kıldığını vurguladı.
France 24, ayrıca Başkan Erdoğan için "Filistin davasının güçlü bir destekçisi olan Erdoğan, Hamas'ın 7 Ekim'deki benzeri görülmemiş sınır ötesi saldırısına verdiği yanıtın yol açtığı ölüm ve yıkımın boyutu nedeniyle defalarca İsrail'e saldırdı." şeklindeki ifadeleri kullanarak soykırımcı İsrail'e desteğini bir kez daha vurguladı.
DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA
İngiltere merkezli Middle East Eye, "Binlerce kişi yılbaşında İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü" başlığını kullandı.
Middle East Monitor, "İstanbul mitinginde Irak'ta öldürülen Türk askerleri anıldı, Filistinlilere destek verildi" başlıklı haberde sabah namazının ardından Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcıların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail defol", "Kanımız, canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganlarının atıldığına dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...
- Sigara zammı geldi mi son dakika? En ucuz sigara ne kadar, kaç lira olacak? 1 Ocak 2024 güncel fiyat listesi!
- Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları
- YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?
- Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85'lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları | ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadrolara atama detayları...
- Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?