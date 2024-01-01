Galata’daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrail gazetesi provokasyona girişti

İSRAİL GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Terör devleti İsrail basını başta olmak üzere dünya basını Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşü yakın takibe aldı. The Times of İsrael gazetesi, mitingle ilgili haberde "Yaşlı Erdoğan, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya defalarca saldırdı ve geçen hafta Türkiye'nin başkentinde yaptığı konuşmada Netanyahu'nun Nazi lideri Adolf Hitler'den daha kötü olduğunu söyledi." şeklindeki skandal ifadelere yer vererek kirli bir provokasyona imza attı.