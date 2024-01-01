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Galata'daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrail gazetesi provokasyona girişti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Galata’daki tarihi yürüyüş dünya basınında! İsrail gazetesi provokasyona girişti

İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen ve 250 bin kişiyi aşkın vatandaşın katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e lanet" mitingi dünya basınında da geniş yer buldu. Batı medyası yürüyüşü yakından takip ederken, işgalci İsrail medyası ise yine kirli bir provokasyona girişti.

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Türkiye'de on binlerce kişi sabah namazının ardından "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile düzenlenen miting dünya basınında da geniş yankı buldu.

İSRAİL GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Terör devleti İsrail basını başta olmak üzere dünya basını Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşü yakın takibe aldı. The Times of İsrael gazetesi, mitingle ilgili haberde "Yaşlı Erdoğan, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya defalarca saldırdı ve geçen hafta Türkiye'nin başkentinde yaptığı konuşmada Netanyahu'nun Nazi lideri Adolf Hitler'den daha kötü olduğunu söyledi." şeklindeki skandal ifadelere yer vererek kirli bir provokasyona imza attı.

BATI BASINI SOYKIRIMCIYA DESTEĞİNİ YİNELEDİ
Fransız gazetesi France 24, protestocuların mitingden önce "Ayasofya Camii" ve "Sultanahmet Camisi"nde namaz kıldığını vurguladı.

France 24, ayrıca Başkan Erdoğan için "Filistin davasının güçlü bir destekçisi olan Erdoğan, Hamas'ın 7 Ekim'deki benzeri görülmemiş sınır ötesi saldırısına verdiği yanıtın yol açtığı ölüm ve yıkımın boyutu nedeniyle defalarca İsrail'e saldırdı." şeklindeki ifadeleri kullanarak soykırımcı İsrail'e desteğini bir kez daha vurguladı.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA
İngiltere merkezli Middle East Eye, "Binlerce kişi yılbaşında İstanbul'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla yürüdü" başlığını kullandı.

Middle East Monitor, "İstanbul mitinginde Irak'ta öldürülen Türk askerleri anıldı, Filistinlilere destek verildi" başlıklı haberde sabah namazının ardından Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcıların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail defol", "Kanımız, canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganlarının atıldığına dikkat çekti.

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