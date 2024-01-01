CHP'li Karaburun Belediyesi "çiftliğe" dönmüş! Hizmetsiz geçen 5 yıl partinin meclis üyesini bile bezdirdi
İzmir'in Karaburun İlçesinin de CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerle değil skandallarıyla hafızalarda yer edindi. Meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atatıp, çifte maaş aldı. 2021'de belediye bütçesi 6 milyon lira açık verirken, halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödedi. Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istendi.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken, İzmir'de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca skandallarıyla gündemden hiç düşmedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 2019'da göreve yeni başladığında belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırmasıyla gündem oldu.
Karaburun ilçesindeki kilitli parke yapım işi ihalesi ile ilgili CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" ilgili dava açılmıştı.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeterli bir delil bulunmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, dosya İstinaf tarafından yeniden İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
AİLE BOYU VURGUN
2021 belediye bütçesi 6 milyon lira açık veren Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödemişti.
Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istenen İlkay Girgin Erdoğan'ın yanı sıra yeğeni Derya Efe Girgin 'zimmet', eşinin akrabası Mali Hizmetler Müdür Vekili Handan Kalalı ile eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör ise 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan hakim karşısına çıktı.
ÇİFTE MAAŞI CEBİNE ATTI
CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atamıştı. CHP'li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alarak büyük tepki çekmişti. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ BİLEN İLKAY GİRGİN ERDOĞAN'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Karaburun Belediye Meclisinin Haziran ayındaki toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Dr. Alpaslan Bilen, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı istifaya çağırdı. Meclis Üyesi Dr. Bilen toplantıda Karaburun'da bugüne kadar yapılmayanları ve yapılması gerekenleri meclis salonunda okuduktan sonra konuşmasının sonunda şu açıklamaları yapmıştı:
"Bir şefin bir orkestra gibi çeşitli enstrümanları çalabilecek, kullanabilecek ustalar ve buna ait yürütebilecek bir orkestra şefi gerektirir. Bu orkestra belediye meclis üyeleridir. Kişiye özel kalıcı icraat yüksek profilli sanatçılardır. Beklenen icraatı ustalıkla notaları okuyup anlayabilen bir orkestra şefi şarttır. Aksi taktirde ortaya bir senfoni değil kakafoni çıkar."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır, nasıl alınır? Amorti, 15.000-750.000-400.000.000 TL 2024 MPİ ikramiye ödeme alma
- Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?
- Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı? Yılbaşı Milli Piyango 400 milyon TL ikramiye hangi ile çıktı?
- Milli Piyango son 2-3 rakama göre ödeme miktarları 2024 | İşte sayıya göre yılbaşı ikramiye tutarları...
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama ekranı | AMORTİ kazanan numaralar hangileri? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşti? 2024 yılı Mekke'nin fethinin kaçıncı yılı?
- MİLLİ PİYANGO sonuçları 2024 | 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi sona erdi!
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...