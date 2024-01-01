CHP'li Karaburun Belediyesi "çiftliğe" dönmüş! Hizmetsiz geçen 5 yıl partinin meclis üyesini bile bezdirdi

ÇİFTE MAAŞI CEBİNE ATTI

CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atamıştı. CHP'li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alarak büyük tepki çekmişti. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.