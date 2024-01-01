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CHP'li Karaburun Belediyesi "çiftliğe" dönmüş! Hizmetsiz geçen 5 yıl partinin meclis üyesini bile bezdirdi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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CHP’li Karaburun Belediyesi çiftliğe dönmüş! Hizmetsiz geçen 5 yıl partinin meclis üyesini bile bezdirdi

İzmir'in Karaburun İlçesinin de CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerle değil skandallarıyla hafızalarda yer edindi. Meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atatıp, çifte maaş aldı. 2021'de belediye bütçesi 6 milyon lira açık verirken, halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödedi. Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istendi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken, İzmir'de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 5 yıllık görev süresi boyunca skandallarıyla gündemden hiç düşmedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 2019'da göreve yeni başladığında belediye personelinin tanıtım kartlarından Türk bayrağını ve T.C. ibaresini kaldırmasıyla gündem oldu.

Karaburun ilçesindeki kilitli parke yapım işi ihalesi ile ilgili CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" ilgili dava açılmıştı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeterli bir delil bulunmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuş, dosya İstinaf tarafından yeniden İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

AİLE BOYU VURGUN

2021 belediye bütçesi 6 milyon lira açık veren Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapan halasının kızı Yıldız Sedef'e 640 saat fazla mesai ücreti ödemişti.

Hakkında zimmet suçundan açılan davada 12 yıla kadar hapsi istenen İlkay Girgin Erdoğan'ın yanı sıra yeğeni Derya Efe Girgin 'zimmet', eşinin akrabası Mali Hizmetler Müdür Vekili Handan Kalalı ile eski Mali Hizmetler Müdür Vekili Gülay Güngör ise 'denetim görevini ihmal ederek zimmet suçunun işlenmesine imkan sağlama' suçundan hakim karşısına çıktı.

ÇİFTE MAAŞI CEBİNE ATTI

CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atamıştı. CHP'li başkan, 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alarak büyük tepki çekmişti. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ BİLEN İLKAY GİRGİN ERDOĞAN'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Karaburun Belediye Meclisinin Haziran ayındaki toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Dr. Alpaslan Bilen, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı istifaya çağırdı. Meclis Üyesi Dr. Bilen toplantıda Karaburun'da bugüne kadar yapılmayanları ve yapılması gerekenleri meclis salonunda okuduktan sonra konuşmasının sonunda şu açıklamaları yapmıştı:

"Bir şefin bir orkestra gibi çeşitli enstrümanları çalabilecek, kullanabilecek ustalar ve buna ait yürütebilecek bir orkestra şefi gerektirir. Bu orkestra belediye meclis üyeleridir. Kişiye özel kalıcı icraat yüksek profilli sanatçılardır. Beklenen icraatı ustalıkla notaları okuyup anlayabilen bir orkestra şefi şarttır. Aksi taktirde ortaya bir senfoni değil kakafoni çıkar."

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