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Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek! 308 STK Galata Köprüsü'nde buluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 09:23
Güncelleme:01.01.2024 09:26
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı ve 308 STK Galata Köprüsü'nde buluştu. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
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