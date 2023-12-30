İYİ Parti ile CHP arasında ipler koptu! Ankara İl Başkanı'ndan Mansur Yavaş'a ağır sözler: Haramzade bunlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak köprülerini atarak tüm illerde ayrı adayla seçime gireceklerini ifade etti. İki parti arasında ipler iyice gerilirken bir açıklama da İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı 'haramzade' olarak nitelendirerek, “Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Genel seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası CHP ile yapılan ortaklığı bozup masadan kalkan İYİ Parti ideri Meral Akşener, seçim sonrası hem CHP'yi hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı ağır sözler kullandı. Özellikle CHP'ye "savaş açtığını" söyleyen Akşener, Yavaş'ı da korkak olarak nitelendirdi. Akşener'in Yavaş'a karşı kullandığı söz konusu ifadelerin ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Mansur Yavaş'ı "Haramzade" olarak isimlendirip "Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz." dedi.
İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından CHP'ye savaş ilan edilirken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.
AKŞENER'DEN SONRA İL BAŞKANI YILDIRIM'DAN DA YAVAŞ'A AĞIZ SÖZLER GELDİ
İYİ Parti ve CHP kanadında yaşanan gerilim her geçen gün artıyor. Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP ile yapılan ortaklığı bozup masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'ye savaş açtığını ilan etmişti. Yapılan açıklamanın ardından Mansur Yavaş'ı da korkaklıkla eleştiren Akşener Yavaş'a karşı zehir zemberek ifadeler kullanmıştı. Akşener'in "korkak" dediği ABB Başkanı Yavaş'a ilişkin İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile ağır eleştirilerde bulundu.
"BELEDİYENİN İMKANLARIYLA ZENGİN OLAN HARAMZADELERİ MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"
Yıldırım yayınladığı video, "Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz. Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de el birliği ile inşa edeceğiz. Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz." İfadelerini kullandı.
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