İYİ Parti ile CHP arasında ipler koptu! Ankara İl Başkanı’ndan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar

Genel seçimlerde yaşadığı hezimet sonrası CHP ile yapılan ortaklığı bozup masadan kalkan İYİ Parti ideri Meral Akşener, seçim sonrası hem CHP'yi hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı ağır sözler kullandı. Özellikle CHP'ye "savaş açtığını" söyleyen Akşener, Yavaş'ı da korkak olarak nitelendirdi. Akşener'in Yavaş'a karşı kullandığı söz konusu ifadelerin ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Mansur Yavaş'ı "Haramzade" olarak isimlendirip "Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz." dedi.

İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından CHP'ye savaş ilan edilirken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti.