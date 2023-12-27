Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a: Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların planlarını bozduk
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik "korkak" çıkışının ardından "Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Akşener CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'ye de sert sözlerle yüklenerek meşruluklarının olmadığını kaydetti. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler öncesi CHP ile ittifak köprülerini atarak tüm illerde ayrı adayla seçime gireceklerini ifade etti.
"KORKAKLAR ÇIKIŞINI TEKRARLADI"
Akşener ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik "korkak" ifadesini tekrarlarken "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" dedi.
MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik korkak söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'AKŞENER ÖNÜMÜZÜ AÇABİLİRDİ'
Akşener'e bir kırgınlığının olup olmadığı sorulan Yavaş, "Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı, 'Aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların 'Hadi çık ortaya' demesi ile yapılacak şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim; ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" diye konuştu.
BAZEN HADDİNİ AŞIYOR
İmamoğlu ise Akşener'i hedef alırken "Aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
"TEŞEKKÜRÜ BAŞKALARINA EDENLERİN PLANLARINI BOZDUK"
Bugün Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener yine bu iki ismi hedef aldı. Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik "Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Meral Akşener CHP'nin yerel seçimlerde de ittifak ortağı olması beklenen DEM Parti'ye sert sözlerle yüklendi.
"GÖZÜMÜZDE MEŞRUİYETİ YOK"
Akşener DEM Parti'nin meşruiyetinin olmadığını ifade ederken "PKK terörünü aklamaya çalışanlarla mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyenlerle, oy kazanma uğruna sesini çıkarmayan koltuk fırsatçısı insanlarla mücadele ediyoruz. Adı sürekli değişen ama terörist başına sevdası hiç değişmeyen bir siyasi partinin bizim gözümüzde meşruiyeti yoktur." dedi.
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