Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a: Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların planlarını bozduk

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik korkak söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'AKŞENER ÖNÜMÜZÜ AÇABİLİRDİ'



Akşener'e bir kırgınlığının olup olmadığı sorulan Yavaş, "Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı, 'Aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların 'Hadi çık ortaya' demesi ile yapılacak şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim; ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" diye konuştu.