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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda teçhizat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe! Çok sayıda teçhizat ele geçirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini duyurdu.

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