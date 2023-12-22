Akşener kaybetse de İmamoğlu ve Yavaş da hasar alacak! İYİ Parti-CHP gerginliğinde ortalık yangın yeri...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik sert söylemlerle yüklenirken İYİ partide bu adaylara destek veren vekiller teker teker istifa ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan gerginliği köşe yazısında değerlendirirken çarpıcı ifade kullandı. Donat "İYİ Parti'deki bu kopuşlar sonunda İmamoğlu ve Yavaş'a da zarar verecek" dedi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "korkaklar" diye tanımladığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklenirken yerel seçimlerde ayrı adaylar çıkaracaklarını açıkladı.
İYİ PARTİ VEKİL SAYISI DÜŞÜYOR
Bu gelişme sonrası İYİ Parti içindeki İmamoğlu ve Yavaş destekçileri teker teker istifa ederken TBMM'deki İYİ Partili vekil sayısı giderek düşüyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA ZAYİAT VERECEK
Akşener'in bu hamleler karşısında nasıl bir adım atacağı merak edilirken Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat kaleme aldığı "Akşener kaybetse bile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hasar alacak" isimli köşe yazısında çarpıcı detaylara yer verdi.
İşte Donat'ın köşe yazısında öne çıkanlar:
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çıtayı yükseltti. "Bu bir savaş... Evet... Savaşa varım" dedi. 1. Meral Hanım savaşı kaybedebilir... Ve sorumluluğu üzerine alıp onuruyla çekilir. 2. Ama bu büyük savaşta CHP'ye... Özellikle de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cephelerine önemli zayiat verdireceği kesin.
ABLA KARDEŞLER DEĞİL DÜŞMAN KARDEŞLER
Bugün gelinen nokta: Kuruculardan... 76'sı istifa etti... 6'sı da ihraç edildi. 7 ay önce seçilen milletvekillerinden 5'i partiden ayrıldı. Düne kadar abla-kardeş fotoğrafları veren Akşener-İmamoğlu ikilisi... Bugün... Neredeyse düşman kardeşler. Bu gidişatın sonu belli... Gemi fırtınalı denizde su almaya devam eder. Ama... CHP gemisinin güvertesinde de delikler açacağı kesin.
ÇORAP SÖKÜĞÜ
Ümit Özdağ... İyi Parti'nin kurucuları arasındaydı... İhraç. Kurucular... Yıldızlar geçidi... Yavuz Ağıralioğlu... Ahat Andican... Aytun Çıray... Yusuf Halaçoğlu... Hasan Subaşı... Aydın Sezgin... Durmuş Yılmaz... Ece Güner... Özcan Yeniçeri... İstifa... İstifa... İstifa. Yeter mi? Devam edelim mi? İstifalar, çorap söküğü gibi.
Meral Akşener'in... Masaya oturması, yüzde bir bile oyu olmayanlarla yol arkadaşlığı... Yanlıştı. HDP ile dirsek temasında olan... Ortaklarından habersiz işler yapan Kılıçdaroğlu ile miting miting dolaşması... Yanlıştı. Kovulduğunu söylediği masaya dönmesi... Yanlıştı. Bunca yanlışın elbette bir bedeli olacaktı.
STRATEJİK HATA
Askerlikte... Önemli bir söz vardır: "Başlangıçta yapılan hata savaşın sonuna kadar devam eder." Bu söz... Siyasette de geçerli. Meral Akşener... Başlangıçta hata yaptı... Gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi. 2018... "Cumhurbaşkanı olacağım" diye tutturdu... Hataydı... Milletvekili bile seçilemedi... Partisini Meclis'te başsız bıraktı... Hataydı.
2023... Bu defa da, "Başbakan olacağım" diye tutturdu... Hataydı. Neymiş, Altılı Masa iktidara gelecekmiş de... Parlamenter sisteme geri dönülecekmiş de... Meral Akşener Başbakan olup, koalisyon hükümeti kuracakmış da... Rüya bunlar... Tam hayal... Hani... Anadolu'da bir söz var: "Ölme eşeğim ölme, yaza yonca bitecek. Sen de yersin, ben de."
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