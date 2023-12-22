Akşener kaybetse de İmamoğlu ve Yavaş da hasar alacak! İYİ Parti-CHP gerginliğinde ortalık yangın yeri...

STRATEJİK HATA



Askerlikte... Önemli bir söz vardır: "Başlangıçta yapılan hata savaşın sonuna kadar devam eder." Bu söz... Siyasette de geçerli. Meral Akşener... Başlangıçta hata yaptı... Gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi. 2018... "Cumhurbaşkanı olacağım" diye tutturdu... Hataydı... Milletvekili bile seçilemedi... Partisini Meclis'te başsız bıraktı... Hataydı.

2023... Bu defa da, "Başbakan olacağım" diye tutturdu... Hataydı. Neymiş, Altılı Masa iktidara gelecekmiş de... Parlamenter sisteme geri dönülecekmiş de... Meral Akşener Başbakan olup, koalisyon hükümeti kuracakmış da... Rüya bunlar... Tam hayal... Hani... Anadolu'da bir söz var: "Ölme eşeğim ölme, yaza yonca bitecek. Sen de yersin, ben de."