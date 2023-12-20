Mansur Yavaş'tan Akşener'in 'korkak' çıkışına yanıt: Aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik 'korkak' çıkışına yanıt verdi. Yavaş hiçbir zaman korkmadığını ifade ederken "İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi." dedi. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçim öncesi CHP ile ittifak bağlarını koparırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'korkaklar' söylemini yineledi.
"İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ"
İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başlanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef aldı. Oldukça sert ifadeler kullanan Akşener, iki belediye başkanını da korkaklıkla suçladı. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yaptı.
MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik korkak söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ZORUMA GİDİYOR"
Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor.
"AKŞENER ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"
Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı, ille benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi.
BU OPERASYONDA BİZ YOKUZ
Ortada bir operasyon varsa, bu operasyonun içinde biz yokuz.
SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI
Bir yerel seçim, savaş kelimesi çok ağır kaçtı. Partiler arasında rekabet olur sadece. Biz 4,5 yıl boyunca her yerde 'Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız' dedik.
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