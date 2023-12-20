Mansur Yavaş’tan Akşener’in ’korkak’ çıkışına yanıt: Aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi

"AKŞENER ÖNÜMÜ AÇABİLİRDİ"

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı, ille benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi.

BU OPERASYONDA BİZ YOKUZ

Ortada bir operasyon varsa, bu operasyonun içinde biz yokuz.

SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI

Bir yerel seçim, savaş kelimesi çok ağır kaçtı. Partiler arasında rekabet olur sadece. Biz 4,5 yıl boyunca her yerde 'Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız' dedik.