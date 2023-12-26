Sağlık Bakanı Koca, Özbek mevkidaşı İnoyatov ile görüştü

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle Özbekistanlı mevkidaşı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlık alanındaki gelişmelerde mutabık kılındı.