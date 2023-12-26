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Sağlık Bakanı Koca, Özbek mevkidaşı İnoyatov ile görüştü

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Sağlık Bakanı Koca, Özbek mevkidaşı İnoyatov ile görüştü

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle Özbek mevkidaşı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi. Bakan Koca, görüşmeye ilişkin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlık alanındaki gelişmelerde mutabık kalındığını aktardı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle Özbekistanlı mevkidaşı Amrilla İnoyatov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlık alanındaki gelişmelerde mutabık kılındı.

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN 7. DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYONU TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşıma yer verdi:

"Türkiye - Özbekistan 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Özbekistan Sağlık Bakanı, değerli kardeşim Amrilla İnayetov'u misafir ettik. Görüşmemizde, sağlık alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık."

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