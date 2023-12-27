Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlenecek! TÜGVA Başkanı Beşinci: Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek sesleri yükselecek
Milli İrade Platformu tarafından 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapılacak. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Beşinci, ""1 Ocak'ta yılın ilk mesajını vermek istiyoruz. Burada tabii TÜGVA’dan ziyade Milli İrade Platformu olarak aslında Türkiye’de faaliyet gösteren 400’e yakın STK’nın katıldığı bir etkinlik. Burada Ayasofya, Sultan Ahmet, Taksim gibi tüm camilerimizde hatim teslim duası yapılacak. Sonrasında Galata Köprüsü’nde bir buluşma gerçekleşecek. Oraya yürüyerek varacağız. İnşallah tüm dünya ses getirmeyi Rabbimden dua ediyoruz." dedi.
Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapılacak.
"YILIN İLK MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ"
Konuya ilişkin A Haber ekranlarında şehitlerimiz ve Gazze için ortak eylem çağrısında bulunarak bilgi veren TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu konu Filistin meselesi ile aslında aynı değerde bir konu. Aynı iradenin aynı stratejinin ortak aklı olarak maalesef 12 şehidimizi vermiş bulunduk. Rabbim bir daha bize bu acıları yaşatmasın. 1 Ocak çok anlamı çünkü yılın ilk mesajını vermek istiyoruz." dedi.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında, "Belki de sürecin kanıksanmaya başladığı artık rakamların istatistiğe dönüştüğü aslında çok daha fazla ölümlerin artarak gittiğini görmekteyiz. Buna istinaden biz Galata köprüsü gibi çok anlamlı bir yerde 100 yıl önce yapılmış ilk İngiliz ve Fransız mandasına karşı yüzyıl yapılmış bir baş kaldırı var orda. Şimdi İnşallah bizde İsrail'e karşı başkaldırıyı Filistin'in sesi olmayı orda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"GAZZELİLERİN SESİNİ GÜR BİR ŞEKİLDE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"
Amaçlarının dünyaya ses getirmek olduğunu vurgulayan Beşinci, "Burada tabii TÜGVA'dan ziyade Milli İrade Platformu olarak aslında Türkiye'de faaliyet gösteren 400'e yakın STK'nın katıldığı bir etkinlik. Burada Ayasofya, Sultan Ahmet, taksim gibi tüm camilerimizde hatim teslim duası yapılacak. Sonrasında Galata Köprüsü'nde bir buluşma gerçekleşecek. Oraya yürüyerek varacağız. İnşallah tüm dünya ses getirmeyi Rabbimden dua ediyoruz.
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