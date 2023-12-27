Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek gösterisi düzenlenecek! TÜGVA Başkanı Beşinci: Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek sesleri yükselecek

"YILIN İLK MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin A Haber ekranlarında şehitlerimiz ve Gazze için ortak eylem çağrısında bulunarak bilgi veren TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, "Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu konu Filistin meselesi ile aslında aynı değerde bir konu. Aynı iradenin aynı stratejinin ortak aklı olarak maalesef 12 şehidimizi vermiş bulunduk. Rabbim bir daha bize bu acıları yaşatmasın. 1 Ocak çok anlamı çünkü yılın ilk mesajını vermek istiyoruz." dedi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında, "Belki de sürecin kanıksanmaya başladığı artık rakamların istatistiğe dönüştüğü aslında çok daha fazla ölümlerin artarak gittiğini görmekteyiz. Buna istinaden biz Galata köprüsü gibi çok anlamlı bir yerde 100 yıl önce yapılmış ilk İngiliz ve Fransız mandasına karşı yüzyıl yapılmış bir baş kaldırı var orda. Şimdi İnşallah bizde İsrail'e karşı başkaldırıyı Filistin'in sesi olmayı orda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.