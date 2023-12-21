Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek mesajı: Yaşasın Filistin

OKAN BAYÜLGEN'DEN GAZZE'YE DESTEK MESAJI

Son olarak bir panelde konuşan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in Gazze'ye destek sözleri geceye adeta damga vurdu.

"BİR DAHA SÖYLEYEYİM DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"

Bayülgen yaptığı açıklamada, "Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyeyim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor? Nasıl olur? Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalamayanlar siz seyirci kalamyanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalamayanlarsınız. Bu gecenin paydaşı olan bütün sanatçılar, seyirci kalmyanlar seimiz yükseltmek lazım. Şarkı söylemek lazım. Türkü söylemek lazım. Bağırmak lazım. Haykırmak lazım. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım.