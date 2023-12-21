Okan Bayülgen'den Gazze'ye destek mesajı: Yaşasın Filistin
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil halkın üzerinde uyguladığı insanlık dışı katliam bitmek bilmezken, dünyanın her bir noktasında tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Öte yandan, sanat camiamızın önemli isimlerinden Okan Bayülgen, katıldığı bir panelde Gazze'ye destek mesajı verdi. Bayülgen, "Dünya seyirci kalıyor. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım. Bu durumu gündemden hiç düşürmemek lazım." ifadelerini kullandı.
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken sanat camiasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor.
OKAN BAYÜLGEN'DEN GAZZE'YE DESTEK MESAJI
Son olarak bir panelde konuşan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in Gazze'ye destek sözleri geceye adeta damga vurdu.
"BİR DAHA SÖYLEYEYİM DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"
Bayülgen yaptığı açıklamada, "Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyeyim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor? Nasıl olur? Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalamayanlar siz seyirci kalamyanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalamayanlarsınız. Bu gecenin paydaşı olan bütün sanatçılar, seyirci kalmyanlar seimiz yükseltmek lazım. Şarkı söylemek lazım. Türkü söylemek lazım. Bağırmak lazım. Haykırmak lazım. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım.
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