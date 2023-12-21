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Turkuvaz Medya'da 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulunacak

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Turkuvaz Medya’da 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulunacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen “21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşecek.

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