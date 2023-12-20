Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener savaşı! Sarılarak verilen fotoğraftan "haddini aşıyor" çıkışına! Derin kaosta yeni perde...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş her geçen gün büyürken dün iki taraftan da bomba açıklamalar geldi. Akşener İmamoğlu'na yönelik 'korkak' çıkışını tekrarlarken, İmamoğlu ise Akşener'i haddini aşmakla suçladı. Yerel seçimlere gidilen süreçte muhalefet darmadağın olurken Ekrem İmamoğlu'nun fedakarlığa hazır olduğu ve Akşener'i ikna etmek için İYİ Parti'ye yeni teklifler yapacağı kulislerde konuşuluyor. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarla Ekrem İmamoğlu'nu kastederek kendilerine savaş açıldığını açık açık ifade etti.
"SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUM"
Akşener yaptığı açıklamada "Bir siyasi partinin iç işlerine karışıyorlar. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ: KORKAK!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başlanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef aldı. Oldukça sert ifadeler kullanan Akşener, iki belediye başkanını da korkaklıkla suçladı.
Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yaptı.
İMAMOĞLU'NDAN YANIT: HADDİNİ AŞIYOR
Ekrem İmamoğlu ise kendisine "Korkak" diyen ve savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıktı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
"İYİ PARTİLİLER UMARIM AYDINLANMIŞTIR"
Bu gelişmeler ışığında Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok kaleme aldığı köşe yazısında Meral Akşener'in "Aydınlanma yaşadım" sözlerini değerlendirdi.
Altınok yazısında "Günaydın. Umarım, bugünlerde istifalarla terbiye edilmeye çalışılan İyi Partili seçmen de operasyonun ne olduğuna, kimler tarafından çekildiğine, bunların medyadaki tetikçilerine dair bir aydınlanma yaşamıştır." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise muhalefette yaşanan son durumu değerlendirirken "Muhalefet toz duman" dedi.
İşte Hilal Kaplan'ın yazısı:
İYİ PARTİLİLERDE HAYAL KIRIKLIĞI
Muhalefet partileri, siyaset tarihçileri için ilklere imza atmaya devam ediyor.
Türkiye'de ilk kez bir belediye başkanı ile bir muhalefet partisi lideri, milyonların gözü önünde kavgaya tutuştu. "Partimizin içişlerine karışıyorlar. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben bunu 1997 yılında yaşadım, idmanlıyım."
Meral Akşener bu konuşmayı partisinin belediye başkanı adayını açıklamak için gittiği Uşak'taki il binasında yaptı. Geçen yıl bu zamanlar olsa AK Parti ya da MHP'ye söylediği zannedilen bu sözleri Ekrem İmamoğlu'na söylemesi, bazı İyi Partililerde hayal kırıklığına neden olsa da Akşener çok kızgındı. Akşener, İstanbul ve Ankara'da da seçimlere tek başlarına katılacaklarını açıkladı.
KIZDIRAN ŞEY GİZLİ İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ
Akşener'i bu kadar kızdıran şey Ekrem İmamoğlu ve partisinden bazı isimlerin kendisine sormadan ittifak görüşmeleri, hatta dağıtılacak belediye başkanlıkları ve yardımcılıkları konusunda pazarlık yapmalarıydı. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak tanınan İbrahim Özkan'ın TV 100 kanalında yaptığı açıklamaya göre, bu pazarlıklar Genel Merkez'in oluruyla yapılıyordu.
Geçen yıl Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş ısrarının belediyelerden aldığı ihaleler olduğunu iddia eden CHP'li Barış Yarkadaş, İyi Parti'nin CHP ile ittifak yapmamasını eleştiren pozisyona geçmişti. Bir zamanlar CHP'nin televizyonunu yöneten Şaban Sevinç, İbrahim Özkan'a "Sizi eleştiren Oktay Vural partiye yeni geçti değil mi?" sözleriyle objektif gazeteciliği hepimize öğretti! İbrahim Özkan da kapıda kendisini "medya bülbülü" olarak tanımlayan İyi Partili protestocuları daha da kızdırırcasına konuşmalarına devam etti.
TEŞKİLAT BURADA SATILMIŞLAR NEREDE?
Özkan, pazarlık toplantılarını Ekrem İmamoğlu ve danışmanlarıyla sürdürdüğünü, kendisinin zaten 2019 yılından bu yana İyi Parti adına CHP ile İstanbul'da temas kuran kişi olduğunu açıkladı. Özkan'ı dinleyen ama tanımayan birisi kendisinin belediye meclis üyesi değil, İstanbul İl Başkanı olduğunu zannedebilirdi. Çünkü siyasi partilerde pazarlıklar da görüşmeler de aslında teşkilatlar aracılığıyla yürütülür. "Teşkilat burada, satılmışlar nerede" sloganlarıyla TV 100'ün önünde toplananların demek istediği biraz da buydu. Özkan'ı protesto eden İyi Partililer, Ekrem İmamoğlu için artık çalışmak şöyle dursun kendisine selam dahi vermeyeceklerini açıkladılar.
İMAMOĞLU FEDEKARLIĞA HAZIR
İyi Parti-Ekrem İmamoğlu kavgası oldukça ilginç. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak için ilçe belediyelerinden ve belediye başkan yardımcılıklarından fedakârlık yapmaya hazır. CHP, "zaten tek başına kazanıyor" diye övündükleri İmamoğlu'nun İyi Parti'ye teklif ettikleri konusunda suskun.
Bir önceki yazımı "Verilmiş sadakamız varmış" diyerek bitirmiştim. Bu yazımı da Türkiye'yi bu muhalefete teslim etmeyen seçmenlere teşekkür ederek bitirmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ülkemize sahip çıktınız.
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