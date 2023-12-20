CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Vatandaşın parasıyla...

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda da Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda "kara kutusu" olarak bilinen Mürüvet Sızlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile birlikte reklam firma sahiplerinin bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

EVRAKLARA EL KONULDU

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yaptı. Giriş-çıkışların kapatıldığı belediyede, alanlarında uzman KOM ekipleri incelenmek üzere bilgisayarlara ve evraklara el koydu.