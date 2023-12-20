Edirne Belediyesi’nde ’ballı atama’ skandalı! Müfettişlere takıldı: CHP’li belediye başkanına hapis şoku

Recep S. ile ilgili bakanlığa gönderilen atama belgeleri arasında 19 Ekim 2012'de özel bir eğitim kurumundan alınmış İngilizce seviyesini gösteren bir sertifikanın dışında herhangi bir belgeye rastlanılamadı.

D DÜZEYİNDE KPDS VEYA DENGİ YABANCI DİL ŞARTI GEREKLİYDİ

İddianamede belediyenin "programcı" olarak kadrosuna katacağı isimler için, "Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmesi gereklidir.