CHP’de yolsuzluğun böylesi! Karakutu başdanışman Sızlı rüşvet parasıyla estetik yaptırdı...

İHALEYİ İPTAL ETTİLER

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı son oturumunda Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz.

Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti. Bu sözler mecliste gergin anlar yaşanmasına neden olmuş ve Başkan Zeydan Karalar meclisi terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından hemen 3 farklı firmanın girdiği ihale yapılmıştı. Kapalı usul yapılan ihalede bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle ihaleyi almış ancak, ancak bir süre sonra ihale belediye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.