CHP'de yolsuzluğun böylesi! Karakutu başdanışman Sızlı rüşvet parasıyla estetik yaptırdı...
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı. CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda oğlunun üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı'nın, ihale yapılmadan kentteki bilboordları kullandırdığı reklam firmalarından aldığı milyonlar ile estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Sızlı'nın firmalara evinin kirasını da ödettiği iddia ediliyor. İşte detaylar...
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün şafak vakti düzenledi. Ekipler incelenmek üzere bilgisayarlara ve evraklara el koydu.
KARA KUTU GÖZALTINDA
Eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda da Başkan Zeydan Karalar'ın başdanışmanı ve aynı zamanda "kara kutusu" olarak bilinen Mürüvet Sızlı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Çelebi ile birlikte reklam firma sahiplerinin bulunduğu kişi gözaltına alındı.
İHALEYİ İPTAL ETTİLER
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı son oturumunda Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, "İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz.
Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız" demişti. Bu sözler mecliste gergin anlar yaşanmasına neden olmuş ve Başkan Zeydan Karalar meclisi terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından hemen 3 farklı firmanın girdiği ihale yapılmıştı. Kapalı usul yapılan ihalede bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle ihaleyi almış ancak, ancak bir süre sonra ihale belediye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.
HESABINA PARA AKTARILDI
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, operasyonla detaylarda gün yüzüne çıkmaya başladı. 2 yıldır ecri misil yöntemiyle reklam verilen billboardlarların belediyeye yakın reklam firmalarına ihale yapılmadan peşkeş çekildiği ortaya çıktı.
Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL ile zarara uğratıldığı tespit edildi. Reklamları yandaşlarına verdiği ve bu olayda başrol oynayan Mürüvet Sızlı'nın banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da uzman ekipler tarafından belirlendi.
ESTETİĞE HARCAMIŞ
Başkan Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın üniversiteden arkadaşı olan Mürüvet Sızlı'nın hesabına yatırılan paraların büyük bölümüyle kendisine estetik yaptırdığı da ortaya çıktı.
Sızlı'nın bununla yetinmeyip reklam firmalarının kredi kartlarını kullandığı, evinin kirasını ödettiği iddialar arasında yer alıyor.
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