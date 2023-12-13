İYİ Parti iyice karıştı: Genel başkanlarını hiçe saydılar! İbrahim Özkan ve 7 İBB Meclis üyesine disiplin şoku
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." ifadeleriyle İYİ Parti sıralarından çekildiğini duyurdu. Buna rağmen İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin Özkan’ı yeniden Grup Başkanvekili seçmesi üzerine kaos kaçınılmaz oldu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İbrahim Özkan ile beraber 7 İBB Meclis üyesinin disipline sevki gerçekleşti. İşte detaylar…
Parti, Ümit Dikbayır tartışmalarıyla çalkalanırken, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İbrahim Özkan'ın istifası parti içinde yeni bir kaosa sebep oldu.
Özkan, Akşener'in isteğiyle İYİ Parti sıralarından çekildiğini duyurdu.
İBB MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN YENİDEN BAŞKAN SEÇTİ
"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" diyen Özkan, 7 İYİ Parti İBB Meclis üyeleri tarafından yeniden Grup Başkanvekili seçildi.
AKŞENER TALİMATIYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER
Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, şunları kaydetti:
"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.
Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.
Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir."
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