Esirler utanç çukurunda | Tek karede insanlık dışı tutum! Katil Bibi için yolu sonu mu?

Özellikle 1948 yılında savaş zamanı sivillerin korunmasına dair yapılmış bir sözleşme var. 1984 yılında BM'nin bir sözleşmesi var; işkence veya diğer zalim yollara ya da küçültücü muameleye karşı kararlar yer alıyor. 16. maddede 'işkence dışındaki küçültücü davranışlar yapılamaz.' deniyor. Yani bu fotoğraftaki görüntüler gerçekleştirilemez. İşkence denilen şey ise bir kişiye fiziksel veya manevi bir acı ızdırap çektirmektir. Yani bu durum işkencedir değilse küçültücü davranıştır. Yani her durumda burada bir suç vardır. BM'ye aykırı bir durum ortaya çıkmıştır.