Esirler utanç çukurunda | Tek karede insanlık dışı tutum! Katil Bibi için yolu sonu mu?
İsrail’in Gazze’de katliamı 68. günde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze’ye karadan giren katil İsrail’in sözde askerleri Gazze’de esir aldıkları insanlara eziyet ediyor, soyuyor arkadan kelepçeleyerek utanç çukuruna atıyor. Yayılan fotoğraflara tüm dünyadan tepkiler yağdı. Anketlerde çöken halk desteğini kaybeden ABD Başkanı Biden ise katil Netanyahu için “değişmeli” mesajı verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel değerlendirdi.
İsrail Kanal 12 muhabiri Nir Dvori tarafından çekilip Telegram'da paylaşılan fotoğraf, New York Times görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler'in X platformundaki mesajıyla dünya çapında dolaşıma girdi. Aric Toler, Gazze şeridinde çekilen karenin yerinin bilinmediğini ve başka bir detay da verilmediğini yazdı.
Fotoğrafta yüzlerce Fiilstinlinin bir alana toplandığı ve gözaltına alındığı görülürken, en çarpıcı detay bazı Gazze sakinlerinin İsrail askerinin kullandığı spot ışığı önünde bekletilmesiydi. Çevrede ise İsrail işgal güçlerinin bombardımanla enkaza çevirdiği binalar vardı.
İsrail yanlısı sosyal medya hesapları sarsıcı fotoğrafı kutlama yaparak paylaştı, yüzlerce Hamaslının teslim olduğu ileri sürüldü. Filistin yanlısı hesaplar ise tek bir karenin kelimelere ihtiyaç duymadan her şeyi anlattığını belirtti. Öte yandan anketlerde çöken halk desteğini kaybeden ABD Başkanı Biden ise katil Netanyahu için "değişmeli" mesajı verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel değerlendirdi.
Doç. Dr. Muhammed Demirel: Bu fotoğrafa bakıldığı zaman durum değişiyor. Fosfor bombası denildi, bu zamana kadar soykırımın, savaş suçlarının işlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu fotoğrafa bakıldığı zaman hem BM sözleşmelerine göre hem de UCM'nin temelini teşkil eden Roma statüsüne göre; harp zamanında savaşa katılan kişiler silahlarını bırakmışsa onlarını bile korunduğunu görüyoruz.
Özellikle 1948 yılında savaş zamanı sivillerin korunmasına dair yapılmış bir sözleşme var. 1984 yılında BM'nin bir sözleşmesi var; işkence veya diğer zalim yollara ya da küçültücü muameleye karşı kararlar yer alıyor. 16. maddede 'işkence dışındaki küçültücü davranışlar yapılamaz.' deniyor. Yani bu fotoğraftaki görüntüler gerçekleştirilemez. İşkence denilen şey ise bir kişiye fiziksel veya manevi bir acı ızdırap çektirmektir. Yani bu durum işkencedir değilse küçültücü davranıştır. Yani her durumda burada bir suç vardır. BM'ye aykırı bir durum ortaya çıkmıştır.
Şu anda UCM'de Netanyahu ve İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar nezdinde bir soruşturma yürütülüyor. 2021 yılında beri bu devam ediyor. İşte bu fotoğrafa da bu soruşturmaya dahil edilebilir. Bu fotoğrafta kötü bir muamele görüyoruz.
İsrail'in UCM'nin hiçbir şey yapmayacağına dair bir güveni söz konusu. Burada bir çifte standart olduğunu da ifade edebiliriz. Bunu nereden söyleyebiliriz; Ukrayna'da işlenen fiillerden dolayı Putin hakkında UCM sadece 1 senede yakalama kararı çıkardı. İsrail askeri BM okulunu bombalayıp izledi. BM logosunu ya da amblemini taşıyan yerlere saldırılar ya da görevlilere yönelik saldırlar açıkça savaş suçu olarak kabul ediliyor. BM okulu patlatılırken de savaş suçunun işlendiğini görüyoruz. BÖYLE BİR MEŞRU SAVUNMA OLMAZ. Burada hukuktan ayrı davranan bir İsrail devleti var.
Burada bir meşru savunmadan bahsedeceksek bunu Gazze halkı adına yapan Hamas'tı bunu da söylemek lazım. Özellikle bunu Batı'ya karşı net şekilde söylemek gerekir. Bizler Batı'nın argümanlarına karşı argümanlar ortaya koymak zorundayız. UCM'den en kısa sürede Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılması gerekiyor. Putin hastaneyi mi vurdu? BM binalarını mı hedef aldı? Mülteci kampını mı vurdu? Hayır! Sadece çocukları zorla Rusya'ya nakledilmesi söz konusu oldu. İşte bundan Putin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Burada Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü.
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