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Esirler utanç çukurunda | Tek karede insanlık dışı tutum! Katil Bibi için yolun sonu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 18:41
Güncelleme:13.12.2023 20:06
İsrail’in Gazze’de katliamı 68. günde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze’ye karadan giren katil İsrail’in sözde askerleri Gazze’de esir aldıkları insanlara eziyet ediyor, soyuyor arkadan kelepçeleyerek utanç çukuruna atıyor. Yayılan fotoğraflara tüm dünyadan tepkiler yağdı. Anketlerde çöken halk desteğini kaybeden ABD Başkanı Biden ise katil Netanyahu için “değişmeli” mesajı verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel değerlendirdi.
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