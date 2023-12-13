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İmamoğlu giderayak İstanbul'a borcu taktı! Ağır fatura: 79 milyon avro dış borç

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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İmamoğlu giderayak İstanbul’a borcu taktı! Ağır fatura: 79 milyon avro dış borç

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul'u kendi haline bırakan İmamoğlu tüm bu olumsuzların üstüne, yerel seçimler öncesi giderayak 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yaparak kasayı boşaltıyor. CHP'li imamoğlu yönetimindeki İBB Topkapı Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için ağır bir fatura kestiriyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

KASA BORÇLANMAYA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İETT'nin otobüsleri ve Metro, metrobüsler kaza ve arızalarla gündemden düşmezken, İBB'nin kasası ise boşlamaya devam ediyor.

İMAMOĞLU'NDAN GİDERAYAK 79 MİLYON AVRO BORÇ

Son olarak İSE CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak.

İBB 34 TRAMVAY ARACI İÇİN 79 MİLYON 900 BİN AVRO

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma talebi kabul edildi.

İBB Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, 5. Nesil Yerli Tramvay Aracının Üretilmesi Projesi kapsamında, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 tramvay aracı için dış borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlüğün yazısında, proje kapsamında yüksek tabanlı tramvay araçlarının kullanıldığı hat için yeni araç teminiyle 48 yıl kullanımıyla ömrünü dolduran eski araçların hattan çekilmesinin sağlanacağı belirtildi. Yazıda, bu projeyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı, yolcular için de daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacağı vurgulandı.

Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedilen yazıda, 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talep edildiği aktarıldı.

Mecliste oylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.

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