İmamoğlu giderayak İstanbul'a borcu taktı! Ağır fatura: 79 milyon avro dış borç
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul'u kendi haline bırakan İmamoğlu tüm bu olumsuzların üstüne, yerel seçimler öncesi giderayak 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yaparak kasayı boşaltıyor. CHP'li imamoğlu yönetimindeki İBB Topkapı Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için ağır bir fatura kestiriyor.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
KASA BORÇLANMAYA DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İETT'nin otobüsleri ve Metro, metrobüsler kaza ve arızalarla gündemden düşmezken, İBB'nin kasası ise boşlamaya devam ediyor.
İMAMOĞLU'NDAN GİDERAYAK 79 MİLYON AVRO BORÇ
Son olarak İSE CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma yapacak.
İBB 34 TRAMVAY ARACI İÇİN 79 MİLYON 900 BİN AVRO
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin avro dış borçlanma talebi kabul edildi.
İBB Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, 5. Nesil Yerli Tramvay Aracının Üretilmesi Projesi kapsamında, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 tramvay aracı için dış borçlanma talebinde bulundu.
Müdürlüğün yazısında, proje kapsamında yüksek tabanlı tramvay araçlarının kullanıldığı hat için yeni araç teminiyle 48 yıl kullanımıyla ömrünü dolduran eski araçların hattan çekilmesinin sağlanacağı belirtildi. Yazıda, bu projeyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı, yolcular için de daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacağı vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...
- Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...
- Vakıfbank yazılı sınav sonuçları 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Uzman Yardımcısı, Memur https://semsinav.ankara.edu.tr
- Çalışma saatleri kısalacak mı, ne zaman? Türkiye'deki ortalama işçi, memur çalışma saatleri kaç? Haftalık, esnek çalışma, gece mesaisi...
- TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?
- Sosyal Yardım alanlara yeni hesaplamalar çıktı! 2024'te %45 zamla aile destek, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı açık arttırma saat kaçta? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...