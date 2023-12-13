İşgalci İsrail ordusu gafil avlandı: 15 kişilik grup Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri’ne karşılık veremedi
İşgalci İsrail, günden güne gücünü kaybediyor. 7 Ekim hezimetinden sonra Kassam Tugayları’nın silahlarına karşı aciz kalan katil İsrail, ABD ve AB’den de umudunu kesti. Dünya basınına uygulamaya çalıştıkları güç algılarının her defasında boş olduğu ve dünyanın artık Gazze’de bir soykırım yapıldığını kabul etmesi üzerine Biden, Netanyahu’dan elini çekeceğini duyurdu. Önceki gün ikiyüzlü ABD Başkanı Joe Biden’in Netanyahu için ‘hükümet değişikliği’ çağrısı yaptı. Çok güvendiği ABD Başkanından darbe alan İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin pususuyla dumura uğradı. İşte tüm detaylar…
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, katil İsrail ordusundan cehenneme yeni posta yapmaya devam ediyor.
Birçok kez katilleri ininde avlayan Kassam Tugayları, geçtiğimiz günlerde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yaptığı açıklamayla, Gazze'de 5 İsrail askerinin etkisiz hale getirmişti.
Gvir, bu bilgiyi Kassam Tugaylarının gücünü doğrular nitelikte paylaşmıştı. İzzettin el-Kassam Tugayları daha önce de Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten katil İsrail birliklerine düzenlediği roket saldırılarıyla İsrailli teröristleri hak ettikleri yere göndermişti.
15 KİŞİLİK SİYONİST GRUP PUSUYA DÜŞTÜ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Gazze'de 15 kişilik İsrail gücüne karşı kurduğu "pusuda" ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
SIFIR NOKTASINDAN VURGUN YEDİLER
Hamas, Telegram platformunda yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri savaşçılarının, 15 askerden oluşan İsrail kuvvetini pusuya düşürmeyi ve sıfır noktasından onlara saldırmayı başardığını duyurdu.
Savaşçıların İsrail askerlerine "uygun silahlarla müdahale ederek ölmelerine veya yaralanmalarına sebep oldukları, ardından da ağır kalibreli havan toplarıyla bölgeyi vurdukları" kaydedilen açıklamada, olayın zamanı ve mekanına ilişkin bilgi verilmedi.
İSRAİL SAVAŞARAK YENEMEZ, MÜZAKERE ŞART DEMİŞTİ
Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
İSRAİL HAMAS'IN GÜCÜ KARŞISINDA ŞAŞKINLIK YAŞIYOR
Öte yandan İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Zeitoun, İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta kaleme aldığı makalesinde, İsrail ordusunun, Hamas'ın birkaç ay içerisinde yok edilemeyeceğini idrak ettiğini kaydetti.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
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