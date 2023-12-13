Katil İsrail tünellere su basmaya başladı! Görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, katiller ordusu, bölgedeki korkulu rüyası için planlar yapıyor. Kara saldırılarında en büyük tehdit olarak gördüğü Gazze'deki yer altı tünellerini ele geçirmek için kimyasal silah kullanmak da dahil olmak üzere birçok planı olduğunu açıklayan İsrail ordusunun yeni planını ABD basını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in Gazze'deki tünellere su salmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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