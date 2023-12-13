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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Dünyada TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız

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Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Dünyada TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız.

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda Milli şirketlerimiz TPAO ve BOTAŞ ile petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız.



Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibarıyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık.

Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz.

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