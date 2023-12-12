Gerçeği o da gördü! Eski İYİ Partili Adnan Beker’in genel seçim itirafı: Tayyip Bey’e oy verdim

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"

Beker Meral Akşener'de zehir zehir zemberek sözler sarfederek, "Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır'ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti." dedi.

"MERAL HANIMIN 3 METRE ÖTESİNDE ESMA BEKAR OTURUYOR"

TV 100 programında Yarkadaş'ın sorusuna "Ümit Dikbayır dedi ki 'Meral Hanım belediyelerle ilişkisi olan birini arıyorsa 3 metre ötesine baksın' 3 metre ötesinde dediği Özel Kalem Müdürü Esma Bekar mı?" sorusuna Beker "3 metre ötesinde ben yokum. Kapıdan çıkınca 3 metre ötesinde Özel Kalem Müdürü oturuyor." yanıtını verdi.