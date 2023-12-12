Gerçeği o da gördü! Eski İYİ Partili Adnan Beker’in genel seçim itirafı: Tayyip Bey’e oy verdim
Genel seçimlerden sonra parti içinde karmaşa yaşayan CHP’den sonra İYİ Parti’de de kaos havası var. İP’te yaşanan yaprak dökümü Meral Akşener’i yavaş yavaş yalnızlaştırırken eski İYİ Partili Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs’ta oy kullanmadığını ancak 28 Mayıs’a tercihini Başkan Erdoğan’dan yana kullandığını itiraf eden Beker, “Kime vereyim başka bir aday yok ki" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beker, Başkan Erdoğan hakkında “Gurur duyuyorum” dedi. İşte tüm detaylar…
Yerel seçim kararını açıklayan ve CHP ile ittifak yapmayıp tüm illerde 'müstakil' aday olacağını ilan eden İYİ Parti iç karmaşa ve istifalarla boğuşuyor.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu.
Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayıs'ta oyunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı verdiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.
"HDP'NİN PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ BİR İTTİFAK KAZANAMAZ"
Beker yaptığı açıklamada,6'lı masanın PKK'ya olan desteğini belirterek, "Gelmeden Deniz Gürel bana sordu 'Siz çok çalıştınız neden 1 milletvekili oldu' dedi ben de dedim ki HDP'nin PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de bunu Deniz Bey'e söyledim, sahada gördüğümü söyledim. Bunu düzeltemem dedim. Genel başkanın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. Bunun üzerine tv100'e geldim 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA GURUR AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki siyasi başarısına da değine Beker, "Cumhurbaşkanımızla Almanya Başbakanının olduğu canlı yayını izlerken, bugün Almanya büyük bir ülke, dünya seyretti Cumhurbaşkanımız tak tak yaptı adama, adamın sesi çıkmadı sadece baktı. Ben bununla gurur duyarım siz duymadınız mı?" dedi.
"MİLLETVEKİLLERİ PARA VERDİ BEN VERMEDİM"
İYİ Parti'de ki para krizine de değinen Beker, "Partimizde şöyle konular oldu. Milletvekilleri pazarlandı, milletvekilleri para verdi. Bu bizim partimizin her toplantısında konuşulmaya başlandı. Fakat bunu konuşan da Meral Akşener'e kim ne götürüp yalan konuşuyorsa o da kendini savunma durumuna geçti. Ben kendisine gitti 'Bu konulara girme, kimsenin bir şey dediği yok millet bu konulardan rahatsız oluyor' dedim. Bu sefer banka hesapları çıktı. Biz TBMM'de otururken Musavvat Bey geldi, Genel Merkez'in bir ihtiyacı varmış milletvekillerinden talebi oldu. 'Sen şu kadar ver sen şu kadar ver' dediler. Benden de istendi, ben vermedim." dedi.
"MESAJ ATMAMIŞ"
Beker, konuşmasının devamında "Bu banka konusu büyümeye başladı. Bir arkadaşımız ismini vermeyeyim, bana Ümit Dikbayır'la ilgili 'Destek verme' dedi. Ben de 'adam haklı banka hesabına neden baksın' dedim. Bu banka konusu konuşurken, Sedat Aksakallı benim arkadaşımdır, bana dedi ki 'Abi sen Ümit'i çok savunuyorsun, senin bilgi eksikliğin var ben bunu ispat edeceğim' dedi. Dedim ki ispat edeceksen ben bir şey demem. Sözde Ümit Dikbayır bir arkadaşımıza mesaj atmış, demiş ki 'Şu TC'lerin banka hesabına bir baktır' ben bunu duyunca dedim ki terbiyesizlik yapmış eğer böyle yaptıysa ben Ümit'le görüşmem dedim. Biz bu Ümit Dikbayır'ın mesaj attığı arkadaşımızı evimize çağırdık dedim ki 'Mesaj atmışsın' o da 'Abi telefonum burada istediğiniz yere baktırın böyle bir şey yok" dedi.
"ÜMİT DİKBAYIR'A YAPILAN İFTİRADIR"
Tacize, akçeli işlere karıştığı ve Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında da konuşan Beker, "Ümit Dikbayır ile ilgili taciz konusu çıktı. 4 sene önce güya birini taciz etmiş. Ortada taciz yok, banka hesapları yok. Dikbayır'ın ailesiyle ailecek görüşürüz. Ben hanımının ağladığını gördüm.
Sen bunu dediğin gün benim olayım partide bitti. Duydum bunu, gece sabaha kadar uyumadım, sabah namazımı kıldım. 3 saat uyuyup kalkıp oğlumu çağırdım tweet attırıp istifa ettim. Ümit Dikbayır'a yapılan iftiradır. Ben perşembe günü istifa ettim, pazartesi günü Dikbayır'ı disipline verdiler. Dikbayır niye ihraç oldu, konuşmalarından dolayı." ifadeleri yer verdi.
"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ BİR KADIN, BUNA İZİN VERMEYECEKTİ"
Beker Meral Akşener'de zehir zehir zemberek sözler sarfederek, "Mızrak çuvala sığmaz, herkes ettiğini bulur. O kız durup dururken 4 sene sonra taciz şikayetiyle çıkmadı. Ümit Dikbayır aslan gibi gitti savcılığa verdi. Yarın savcı bunları çağıracak. Bunun arkasında kim var kim yok çıkacak. Bizim Genel Başkanımız bir kadın, Ümit Dikbayır'ın ailesini tanıyor. Buna müsaade etmeyecekti, izin vermeyecekti." dedi.
"MERAL HANIMIN 3 METRE ÖTESİNDE ESMA BEKAR OTURUYOR"
TV 100 programında Yarkadaş'ın sorusuna "Ümit Dikbayır dedi ki 'Meral Hanım belediyelerle ilişkisi olan birini arıyorsa 3 metre ötesine baksın' 3 metre ötesinde dediği Özel Kalem Müdürü Esma Bekar mı?" sorusuna Beker "3 metre ötesinde ben yokum. Kapıdan çıkınca 3 metre ötesinde Özel Kalem Müdürü oturuyor." yanıtını verdi.
"28 MAYIS'TA TAYYİP BEY'E OY VERDİM"
Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayıs'ta oyunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı verdiğini itiraf etti. Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki." dedi.
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