Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler saldırıya mı uğradı son dakika?
"Halil Umut Meler kimdir, saldırıya mı uğradı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemlerinden Halil Umut Meler, Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından bir saldırıya maruz kaldı. Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. İşte haberin detayları...
"Halil Umut Meler kimdir son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemlerinden Halil Umut Meler, Süper Lig'in Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından bir saldırıya maruz kaldı. Maçın hakemi Meler'e yönelik saldırının soruşturması başlatıldı. Yaşanan saldırının ayrıntıları...
HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
HALİL UMUT MELER SALDIRIYA MI UĞRADI?
AA'nın haberine göre; Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı
Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.
Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.
"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.
Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Adalet Bakanı Tunç, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.
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- Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakem Halil Umut Meler saldırıya mı uğradı son dakika?
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