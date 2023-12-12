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Halil Umut Meler kendisini ziyarete gelen MKE Ankaragücü heyetini kabul etmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Halil Umut Meler kendisini ziyarete gelen MKE Ankaragücü heyetini kabul etmedi

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneye kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.

Maçın ardından Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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