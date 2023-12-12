Kaosun adresi: CHP! Özgür Özel’den Tunç Soyer’e ’yerel seçim’ çiziği

Öte yandan tam da bu noktada gözler Tunç Soyer'e çevrildi. Soyer'e Özgür Özel'in 'anket var' sözleri üzerine "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusu yöneltildi.



Tunç Soyer, "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" Özel'e sert tepki göstermişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TUNÇ SOYER'E YEREL SEÇİM ÇİZİĞİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, Özgür Özel katılığı canlı yayında Tunç Soyer'in üstüne çiziği attı.