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Kaosun adresi: CHP! Özgür Özel'den Tunç Soyer'e 'yerel seçim' çiziği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Kaosun adresi: CHP! Özgür Özel’den Tunç Soyer’e ’yerel seçim’ çiziği

Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimete uğrayan ve yerel seçimlere giderayak kaosun eksik olmadığı CHP'yi bu kez de büyükşehirleri kaybedeceğiz korkusu sardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlık koltuğuna zıplayan Özgür Özel, daha önce İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" diyerek Tunç Soyer'i adeta egale eden Özel, katıldığı bir canlı yayın sırasında bu kez net bir şekilde üstünü çizdi. Özgür Özel, “İzmir'de memnuniyeti düşükse Tunç Soyer aday olamaz. Bu Tunç Bey'e özel bir cevap değil” ifadesini kullandı.

CHP'de her geçen gün yeni bir kaosun fitili ateşlenmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Özel bu durumu Ekrem İmamoğlu ile arasındaki tansiyonu yükseltti.

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" KORKUSU

Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor 'Kaybedeceğiz korkusu'na kapılan CHP, ittifak için kapıları aşındırıyor.

İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ

Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak istiyor. Tahhakküm altında kalan Özgür Özel ise bu durumdan rahatsız.

SOYER'E 'ÖZEL' DARBE: İSTANBUL, ANKARA AYDIN TAMAM İZMİR'DE ANKET VAR

Bilindiği üzere CHP'de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti. İzmir'de içe Tunç Soyer gözden çıkarıldı. Soyer'in yerine Selin Sayek Böke'nin adı zikrediliyor.

Özgür Özel'in "İstanbul, Ankara, Aydın tamam, İzmir'de anket var" açıklaması da bu durumu doğrular nitelikte.

Öte yandan tam da bu noktada gözler Tunç Soyer'e çevrildi. Soyer'e Özgür Özel'in 'anket var' sözleri üzerine "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusu yöneltildi.

Tunç Soyer, "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" Özel'e sert tepki göstermişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TUNÇ SOYER'E YEREL SEÇİM ÇİZİĞİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, Özgür Özel katılığı canlı yayında Tunç Soyer'in üstüne çiziği attı.

"MEMNUNİYETİ DÜŞÜKSE ADAY OLAMAZ"

Özel katılığı canlı yayında Tunç Soyer üzerine gelen soruya, "İzmir'de memnuniyeti düşükse Tunç Soyer aday olamaz. Bu Tunç Bey'e özel bir cevap değil" ifadesini kullandı.

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