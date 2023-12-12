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Pençe-Kilit'ten acı haber! MSB: Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Pençe-Kilit’ten acı haber! MSB: Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur

Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

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