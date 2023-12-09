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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
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MSB: Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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