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8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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