AK Parti’de aday belirleme süreci! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde

9-22 Kasım arasında AK Parti'ye aday adayları başvurularını yaptılar. 81 ilde AK Parti temayül yoklaması gerçekleştirdi. Teşkilat üyeleri gidip üyelerini kullandılar. Üyeler aday görmek istedikleri isimleri tercih ettiler. Bunu yanı sıra anketlerde yapıldı. Hem temayül yoklaması hem anketler hem de parti içindeki görüşler gibi pek çok parametre kullanılıyor. İsimler için de ayrıca anketler yapılması gündemde.