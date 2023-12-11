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AK Parti'de aday belirleme süreci! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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AK Parti’de aday belirleme süreci! Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde

AK Parti yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim komisyonu toplanırken adayların belirlenmesi için kritik süreç de başladı. Başkan Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi’nde. MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan ile yapılacak olası görüşmeye dair, “Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir.” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

AK Parti'de aday belirleme süreci için çalışmalar başladı. Seçim komisyonu toplandı, başkan adayları belli oluyor. Başkan Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi'nde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında görüşmesine ilişkin soruya "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir" dedi. Peki adaylarda aranan kriterler ne? AK Parti'de adaylık kriterleri ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.

Ece Altuğ: Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı devam ediyor. Seçim komisyonu ilk kez bugün toplandı. Merak edilen soru ise Cumhur İttifakı'nın adayları kim olacak? Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler de yanıt aranan o sorular içinde yer alıyor.

9-22 Kasım arasında AK Parti'ye aday adayları başvurularını yaptılar. 81 ilde AK Parti temayül yoklaması gerçekleştirdi. Teşkilat üyeleri gidip üyelerini kullandılar. Üyeler aday görmek istedikleri isimleri tercih ettiler. Bunu yanı sıra anketlerde yapıldı. Hem temayül yoklaması hem anketler hem de parti içindeki görüşler gibi pek çok parametre kullanılıyor. İsimler için de ayrıca anketler yapılması gündemde.

Mevut bakanlar içinden aday çıkacak mı? Bu da merak edilen sorular arasında yerini koruyor. AK Parti ile MHP heyetleri görüşmelerine devam ediyor. Devlet Bahçeli 30 büyükşehirde ittifak yapılacağını söylemişti. Adayların kim olacağı merakla bekleniyor. Heyetler arası çalışmalar tamamlandıktan sonra gözler yine Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'de olacak. Ocak ayına kadar adayların açıklanması bitecek. Ocak ayı itibarıyla seçim beyannamesi ilan edilecek.

AK Parti’de kritik süreç başladı! AK PARTİ'DE KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI!
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