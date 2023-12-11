11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu Zeynep Sevim öldürüldü

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! PKK'nın sözde cephane sorumlusu Zeynep Sevim öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
ABONE OL
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde cephane sorumlusu Zeynep Sevim öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kuzey Irak'ta yaptığı nokta operasyon sonucu etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu olduğu tespit edildi. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

EYLEM HAZIRLĞI YAPIYORLARDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

LOJİSTİK KONUSUNDA KRİTİK İSİM

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA