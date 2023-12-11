MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde cephane sorumlusu Zeynep Sevim öldürüldü

EYLEM HAZIRLĞI YAPIYORLARDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.