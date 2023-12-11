IRAK’IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI! MSB: Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 Hedef vuruldu

Son dakika haberleri… Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de 13 hedef vuruldu. İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

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