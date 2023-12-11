MOTOKURYELERE YENİ DÜZENLEME! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu detayları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi. Sektör temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerden onların talepleri ve vatandaşın ihtiyaçlarını dikkate alan bir düzenleme hazırladıklarını vurgularken, detaylar hakkında bilgi verdi.

Taslakta, teslim süresine ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Düzenlemeden sonra, kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimi sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" dedi.