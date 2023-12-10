Başkan Erdoğan'dan yerel seçim talimatı: Yük olan değil yük alanlarla yol yürümeliyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin talimatlarını verirken "Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz." dedi. Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda 15 Aralık sonrası adayları peyderpey açıklayacaklarını ifade etmişti. İşte detaylar...
AK Parti'te aday belirleme süreci önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacak. Genel merkezde kurulacak komisyonlar aday adayları ile görüşüp listeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.
Erdoğan, partinin yetkili kurullarında listelere son şeklini verip YSK'ya sunacak. AK Parti bu ay sonuna kadar adaylarını açıklamayı hedefliyor.
"BİZE YÜK OLAN DEĞİL, YÜK ALANLARLA YOL YÜRÜMELİYİZ"
AK Parti'de, deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı ve şöyle devam etti:
Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz.
Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun.
Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım.
ERDOĞAN TARİHİ DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı
SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?
2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.
Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.
ADAY AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.
ORTAK ADAY ÇIKACAK 30 BÜYÜKŞEHİR!
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hangi illerde ortak aday çıkarılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullanmıştı.
MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
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