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AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?

AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yaklaşırken, AK Parti'de belediye başkan adaylarını belirleme süreci hız kazandı. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için temayül yoklamaları ve parti içi değerlendirmeler yapılıyor. Peki, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

2024 Yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci hız kazandı. Vatandaşlar, "AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. İşte haberin detayları...

AK Parti belediye başkanı adaylarını aralık ayının ortasından Ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.

Bu arada parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı

SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?

2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar..

ADAY AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM İÇİN TEMAYÜL TAMAM!

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde.

Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılan yoklamada, 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullandı.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Temayül yoklaması, bir topluluğun veya bir grup insanın belirli bir konu veya sorun hakkında görüşlerini veya tercihlerini ölçmek amacıyla yapılan bir anket veya anket türüdür. Temayül yoklamaları genellikle bir organizasyon, siyasi parti, sendika, dernek veya topluluk içindeki üyelerin veya katılımcıların düşüncelerini belirlemek, kararlar almak veya bir konuda netlik sağlamak için kullanılır.

Özellikle siyasi partiler için, temayül yoklamaları aday seçimi veya politika belirleme süreçlerinde önemli bir araç olabilir. Katılımcıların görüşleri toplanarak, parti veya organizasyonun gelecekteki adımları belirlenebilir.

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