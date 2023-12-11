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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Başkan Erdoğan ile seçim çalışmaları kapsamında görüşebilirz

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli duyurdu: Başkan Erdoğan ile seçim çalışmaları kapsamında görüşebilirz

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Başkan Erdoğan ile yerel seçim çalışmaları kapsamında görüşmesine ilişkin) Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir.

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