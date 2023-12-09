İşte Türkiye'nin yerli silahları! İnsansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma, İHA ve SİHA'lar
Türk Savunma Sanayi yeni yılda birçok dev projeyi hayata geçirecek. Bunlardan en önemlisi ise insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma. İHA ve SİHA'lar, uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri gelecek yıl envantere alınacak. Peki hangi silah ne zaman envantere girecek? Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
2024 yılı Türk savunma sanayi için pek çok silah sisteminin envantere gireceği çok kritik bir yıl olarak tarihteki yerini alacak. Uzun menzilli füzeler ve silah kuleleri 2024'te envanterde olacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
KIZILELMA
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma 6 ton ağırlığına sahip. Kızılelma tüm yerli mühimmatları kullanacak. 150 KG yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç olacak. 2024 yılının başında seri üretime alınacak. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda görmeye başlayacağız.
ANKA
ANKA3 Milus; maksimum kalkış ağırlığı 6 bin 500 kg. En yüksek hızı 784 kilometre olacak. Bu özellikleri ile rakiplerine fark atacak ANKA3 Milus gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak.
BAYRAKTAR TB3
Diğer bir yerli ve milli silahımız ise Bayraktar TB3 2024'te adından söz ettirecek. Kısa pistli gemilerden kalkma kabiliyetle dünyada bir ilk olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TB3'ün 2024 yılında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun güvertesine iniş yapması bekleniyor.
T 925 HELİKOPTER
11 ton sınıfında yer alan T 925 helikopteri 20 kişilik kapasiteye sahip olacak. T 925'in ilk uçuşunu 2024'te yapması ve 2025 yılında ilk teslimatın gerçekleştirilmesi planlanıyor.
SİPER
Uzun menzilli füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan bir proje. 2024 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sunulacak. Siper 100 KM'den fazla menzile sahip Dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarının yanı sıra deniz platformlarında da kullanılacak.
GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN
Uçaktan atış testlerinin son aşamasına gelindi. Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan ilk aktif radar arayıcı başlıklı füzeler olma özelliğini de taşıyor. Bu füzeler 2024'te TSK envanterine dahil olacak. Türkiye'nin savunma yeteneklerinde yeni bir dönemin kapıları aralanacak.
TRG 230 İHA
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi. TRG 230 İHA yüksek hızla kısa sürede yüksek irtifadan hedefe ulaşabiliyor. Gece ve gündüz operasyon yapabiliyor. Sabit kara ve deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara ve deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere karşı etkin bir güç oluşturuyor. 2024'te envatantere girmesi bekleniyor.
KUZGUN
TÜBİTAK Sage tarafından geliştirildi. Teknik özelliklerine göre Kuzgun SS, Kuzgun TJM ve Kuzgun KY gibi farklı konfigürasyonları mevcut. Kuzgun'un turbojet konfigürasyonu olan TJM yaklaşık olarak 245 Km menzile sahip SS ise 100 KM menzile sahip. 2024 yılında envanterde olması bekleniyor.
UÇA
Savunma sanayindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir mayın. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. UÇA dünya literatüründe ilk uzun menzilli dip mayın olmaya aday. UÇA'nın 2024 yılında envanterde olması bekleniyor.
MAM SERİLERİ
ROKETSAN tarafından geliştirilen mühimmatların MAM altyapısıyla hızlı şekilde entegrasyonu devam ediyor. 2 serinin 2024 yılında envanterde olması bekleniyor.
NEFER
İnsansız silah kulesi NEFER, ASELSAN tarafından yerli imkanlarla üretildi. Kule atış yapan personelin ortak farkındalığını arttırarak güvenliği en üst seviyeye çıkaracak. Zırhlı araç, yaklaşık 30 yıl önce KKK envanterine verilen 133 adet eski nesil silah kulesine sahip olacak. 2024 yılında modernizasyon bitecek.
BAHA VE BARKAN-2 A HABER'DE!
Türk Savunma Sanayii'nde devrim niteliğinde bir çalışmaya daha imza atıldı. Havelsan'ın mühendislik harikası iki ürünü Baha ve Barkan-2 sahada etkin şekilde görev alırken karma sürü operasyon testlerinde sona gelindi. Tabi tüm bu öncü ürünlerin beyni ise yerli ve milli yazılımlar…
Barkan-2 ve Baha her ikisi de sahada etkin bir şekilde verilen görevleri icra ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu sistemlerin asıl kahramanları ise arka planda karma sürü operasyon merkezinde çalışıyor. Yıl içerisinde Roketsan'a ait güdümlenebilir mini füze Mete ile Barkan-1 aracından atış gerçekleştirilirken bu kez Barkan-2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı. Karma sürünün bir diğer üyesi Baha ise dikey iniş kalkış yapabiliyor sabit kanatlı ve kolay kurulum sistemiyle operasyonları etkin şekilde icra ediyor.
A Haber'e konuşan Havelsan Ürün Geliştirme-Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, "Şu anda burada insansız kara aracımız Barkan ile insansız hava aracımız Baha'nın birlikte grev yapabilme konseptini test ediyoruz birazdan baha havalanacak daha sonra onun belirlediği noktalara barkan hareket ediyor olacak. Ayrıca bu sahada platformlarımızın elektronik harp ortasındaki dayanılarını test ediyoruz. Bütün testlerini yaptıktan sonra bölgeye gönderiyoruz özellikle uzun süredir bölgede faaliyet içindeyiz." dedi.
Ataoğlu, "Biz burada Havelsan olarak öncelikle bunun otonom ve robotik olarak akıl katma yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle yakın zamanda attığımız kamikaze İHA atışı olsun daha sonra Mete füzesi olsun… Barkan şu anda TSK envanterine girmiş bulunmakta ihracat noktasında da özellikle Orta Doğu olsun yakın Arap coğrafyası olsun bu bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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