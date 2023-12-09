İşte Türkiye’nin yerli silahları! İnsansız süpersonik savaş  uçağı Kızılelma, İHA ve SİHA’lar

Barkan-2 ve Baha her ikisi de sahada etkin bir şekilde verilen görevleri icra ediyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu sistemlerin asıl kahramanları ise arka planda karma sürü operasyon merkezinde çalışıyor. Yıl içerisinde Roketsan'a ait güdümlenebilir mini füze Mete ile Barkan-1 aracından atış gerçekleştirilirken bu kez Barkan-2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı. Karma sürünün bir diğer üyesi Baha ise dikey iniş kalkış yapabiliyor sabit kanatlı ve kolay kurulum sistemiyle operasyonları etkin şekilde icra ediyor.