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Başkan Erdoğan: Böyle adalet böyle adil dünya olur mu? Adil dünya olur ama Amerika ile değil

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Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
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Başkan Erdoğan: Böyle adalet böyle adil dünya olur mu? Adil dünya olur ama Amerika ile değil

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar iki yüzlülüğün kitabını yazıyor." dedi. ABD'ye de sert çıkan Başkan Erdoğan, "Böyle adalet böyle adil dünya olur mu? Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

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