Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.