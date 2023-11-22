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Haberler Galeri Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

Türk savunması her alanda çığır açmaya devam ediyor. İHA ve SİHA alanında gerçekleştirdiğimiz devrim meyvelerini verirken şimdi de yerli insansız helikopter ALPİN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aktif olarak kullanılmaya başlandı. Irak semalarında uçan ALPİN, Metina'da bulunan askeri üsse cephane ve yemek taşındı. Yunanistan'ın da korku rüyası olan ALPİN, terörün de belini kıracak. İşte ALPİN'in üstün özellikleri…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 16:17
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Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

Yerli insansız helikopter ALPİN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aktif olarak kullanılmasına başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

KUZEY IRAK'TA İLK ASKERİ GÖREV

Daha evvel 2021 yılındaki orman yangınlarında havalanan ALPİN, ilk kez askeri bir göreve çıktı ve Irak semalarında uçtu.

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Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

ALPİN, Metina'da bulunan askeri üsse cephane ve yemek taşındı.

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Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

YUNAN'IN DA KORKULU RÜYASI OLDU

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran ve Atinalı uzmanların panik yaşamasına sebebiyet veren insansız helikopter ALPİN ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?

TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörle mücadelede önemli bir yaklaşımla İHA ve SİHA'ların ardından bu kez insansız helikopter kullanmaya başladı.