Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması: Atılan adımlardan memnunuz
Türk Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyulduğunu, iki ülke arasındaki barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının arzu edildiğini bildirdi.
Türk Dışişleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulan, iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyor; ilave güven artırıcı adımlar benimsenmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi kararını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için en önemli gelişmelerden birini teşkil edecek olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının biran önce imzalanmasını arzu ettiği kaydedildi.
AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'DAN GÜVEN ARTIRICI ADIMLAR
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedilmişti.
Azerbaycan'ın da iyi niyet göstergesi olarak, Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu "COP" Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği belirtilen açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlere ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimde ilk gördüğünüz renk hangisi? Bu rengi 100 kişiden sadece 10'u bulabildi!
- 8 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi dinle - PDF indir!
- Annelere 4 bin 358 TL ödenecek! 2024 yılında zam geliyor! Okulöncesi - yükseköğrenim 6.320 TL...
- Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...
- 8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!
- Karın yağlarını oluk oluk eritecek kür tarifi! Fazla kilolarınızdan bir çırpıda kurtulun!
- Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"
- 3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
- Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!
- Rodos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Rodos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
- Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?