26 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Azerbaycan'a önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Azerbaycan'a önemli ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2023
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Azerbaycan’a önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerTürkiye- Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA